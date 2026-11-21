SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) iniciará el próximo 26 de noviembre jornadas de cedulación en los principales municipios del país, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), para promover la obtención del nuevo documento de identidad.

El secretario nacional electoral de la organización, Luis Delgado, informó que los operativos se concentrarán en los diez municipios más poblados, donde todavía hay ciudadanos pendientes de completar el proceso.

Según los datos ofrecidos por el dirigente, 4,054,343 personas aún no habían acudido a la JCE para renovar su cédula. En el Distrito Nacional, la cifra pasó de 542,672 a 443,128 pendientes entre el 12 de noviembre y el domingo siguiente, mientras que en Santiago ascendía a 373,082.

Delgado explicó que el partido coordinará con la Dirección de Cedulación la instalación de operativos adicionales para facilitar el trámite tanto a sus militantes como a la población en general.

El dirigente recordó que las cédulas actuales perderán vigencia el 31 de marzo de 2027 y exhortó a los ciudadanos a no dejar la renovación para los últimos meses.

Advirtió que quienes no dispongan del nuevo documento podrían enfrentar dificultades para realizar operaciones bancarias, comerciales y otros trámites que requieren identificación.

La JCE inició la cedulación masiva el 12 de abril de 2026 y estableció un calendario de renovación organizado según el mes de cumpleaños de cada ciudadano.

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