PRM incorpora 27,005 personas a su padrón desde agosto

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SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) puso en marcha este viernes una jornada nacional de actualización de su padrón, luego de registrar 27,005 personas adicionales en su plataforma digital desde el pasado 3 de agosto.

La organización informó que Verifícate cuenta con 1,578,732 registros entre militantes ratificados, confirmados y nuevos inscritos. La convocatoria se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre en todo el territorio nacional.

La secretaria nacional de Organización, Gloria Reyes, explicó que el operativo permitirá medir la participación por provincia y evaluar la cobertura alcanzada, con el propósito de fortalecer las estructuras partidarias.

Mientras, el secretario de Tecnología, Edgar Batista, indicó que los ciudadanos pueden realizar el procedimiento desde cualquier dispositivo electrónico, mediante la página oficial del partido.

La herramienta incluye un sistema de prueba de vida que utiliza la cámara del dispositivo para comprobar la identidad de los solicitantes y evitar suplantaciones.

Batista destacó que las mujeres y los jóvenes de 18 a 35 años concentran la mayor participación en las nuevas inscripciones desde el inicio del proceso.

El dirigente explicó que la organización partió de un padrón de aproximadamente tres millones de personas, que actualmente está sujeto a revisión y depuración.

La actualización adquiere importancia de cara a los procesos internos del PRM, que tiene previsto escoger sus candidatos mediante primarias cerradas, modalidad en la que solo podrán votar los afiliados de la organización.

dh/am