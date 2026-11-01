PRM busca sumar dos millones de militantes de cara a 2027

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SANTO DOMINGO.— El Partido Revolucionario Moderno (PRM) desplegó este sábado una jornada nacional de afiliación y verificación de su padrón, con el objetivo de alcanzar los dos millones de militantes de cara a 2027.

El operativo se desarrolló simultáneamente en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Dajabón y Duarte, entre otras demarcaciones.

La actividad fue encabezada por el secretario general de la organización, Juan Garrigó, y la secretaria de Organización, Gloria Reyes. Cientos de militantes y simpatizantes acudieron a los centros habilitados para confirmar sus registros o incorporarse al partido.

Reyes explicó que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización institucional dirigido a mejorar la planificación y el funcionamiento de la organización.

De su lado, el secretario nacional de Finanzas, Eduardo Sanz Lovatón, señaló que la jornada busca promover la participación democrática y fomentar nuevos liderazgos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, indicó que la convocatoria abarca municipios y distritos municipales durante todo el fin de semana, con especial atención a jóvenes que votarán por primera vez y ciudadanos interesados en incorporarse a la actividad partidaria.

La jornada concluirá este domingo y forma parte de la estrategia del PRM para ampliar su estructura territorial y fortalecer su padrón.

dh/am