Primer ministro haitiano visitará El Salvador para tratar misión

SAN SALVADOR.– El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, visitará El Salvador los días 16 y 17 de noviembre para abordar el futuro del contingente militar salvadoreño desplegado en territorio haitiano, informó el vicepresidente Félix Ulloa.

La agenda contempla discutir la continuidad de los 2,000 militares enviados para localizar a cuatro soldados desaparecidos y apoyar las operaciones de seguridad en las zonas afectadas por la violencia de las pandillas.

Ulloa afirmó que las acciones del contingente han sido recibidas con satisfacción y expectativas por parte del Gobierno y la población haitiana, debido a los resultados de las intervenciones en las áreas donde desaparecieron los militares.

El vicepresidente aclaró que su país no pretende sustituir a las fuerzas multinacionales respaldadas por Naciones Unidas, al considerar que hacerlo podría interpretarse como un fracaso del multilateralismo.

Asimismo, señaló que El Salvador no busca reemplazar a la Fuerza de Supresión de Pandillas, que opera junto a la Policía haitiana para contribuir al restablecimiento de la seguridad.

Sobre el financiamiento de la misión, Ulloa reconoció que desconoce el costo total del despliegue, aunque precisó que los gastos son cubiertos íntegramente por el Estado salvadoreño.

Fils-Aimé también participará en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia, escenario en el que ambos funcionarios prevén conversar sobre la continuidad de la operación militar.

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