Presidente ratifica Valdez Albizu y Clarissa de la Rocha en el BC

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SANTO DOMINGO.- El economista Héctor Valdcz Albizu y Clarissa de la Rocha fueron confirmados como gobernador y vicegobernadora del Banco Central de la República Dominicana.

La decisión en este sentido está contenida en un decreto emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, este miércoles 19 de agosto.

EL GOBERNADOR DE MAYOR PERMANENCIA EN LA HISTORIA DEL BC

Valdez Albizu, de 78 años de edad, acumula un total de 28 años al frente del Banco Central de la República Dominicana, distribuidos en dos etapas distintas: la primera (de 6 años) desde el 31 de agosto de 1994 hasta el 16 de agosto de 2000 y la segunda (22 años continuos) desde el 16 de agosto de 2004 hasta la fecha, en forma ininterrumpida

Esta trayectoria de más de un cuarto de siglo lo consolida como el gobernador con mayor permanencia en la historia de la institución monetaria dominicana.

De la Rocha es también economista. Se desempeña como vicegobernadora del Banco Central desde agosto de 2004.

sp-am