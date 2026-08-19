Presidente ratifica Valdez Albizu y Clarissa de la Rocha en el BC

SANTO DOMINGO.- El economista Héctor Valdcz Albizu y Clarissa de la Rocha fueron confirmados como gobernador y vicegobernadora del Banco Central de la República Dominicana.
La decisión en este sentido está contenida en un decreto emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, este miércoles 19 de agosto.
EL GOBERNADOR DE MAYOR PERMANENCIA EN LA HISTORIA DEL BC
Valdez Albizu, de 78 años de edad, acumula un total de 28 años al frente del Banco Central de la República Dominicana, distribuidos en dos etapas distintas: la primera (de 6 años) desde el 31 de agosto de 1994 hasta el 16 de agosto de 2000 y la segunda (22 años continuos) desde el 16 de agosto de 2004 hasta la fecha, en forma ininterrumpida
Esta trayectoria de más de un cuarto de siglo lo consolida como el gobernador con mayor permanencia en la historia de la institución monetaria dominicana.
Trijillo Valdez con el amor platónico de la vida. Ese viejo verde debiera atraverse y publicar una novela con esos detalles. Donde narre sus vivencias, los infortunios, ya que cada uno tiene su pareja de vieja y viejo. No es facil asi, sin poder cambiar de estatus y amor de esos que con las miradas se dicen muchas cosas y callan otras. Que hermoso es el amor, a cualquier edad, y más si es como este de esos amores prohibidos de Rudy L´escala
LE PREGUNTARON A IRAN SOBRE LA SUPUESTA AMENAZAS DE MUERTE ATRUMP..IRAN RESPONDIO: PARA QUE?..LOS DERECHOSOS ASESINOS SE MATAN ELLOS POR SU PROPIA GRAVEDAD…Sicarios y ataque a balazos a su expareja: la explosiva caída del asesor estrella de la derecha latinoamericana
El consultor está acusado de haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada, Nadia Beller.
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Alguin doctrinado por la doctrina social catolica dirigen todos los bancos centrales del mundo. Mantienen a los paises en al miseria toda la vida.
Este señor hasta las cucharas de su casa tienen que ser de oro mínimo, que será que comen en su casa.
Si yo fuera aunque sea bisnieto de ese señor que bien fuera Men.
Esta confirmacion se enmarca dentro de los lineamientos economicos y politicos del Partidp Nacionalista Dominicano ( PND ). Que sepan que cuando hacemos peticiones al gobierno se deben a nuestras posiciones que buscamos el fortalecimiento del sistema economico de la Republica Dominicana.
En un futuro dejara de llamarse Banco Central
Yo hago una pregunta. Si este señor se muere se jodió rep. Dom. Porque no hay más nadie que pueda dirigir ese banco. Así vi que el general Méndez duró 21 años en el cargo. Porque? Y el general Méndez es un hombre serio y no lo culpo a él.
a lo que se ve siii…habiendo tanto hombres y mujeres esperando una oportunidad y este hombre ya no sabes ni lo que habla …y se lleva mas de dos millones de pesos mensual para su casa ,,,y tantos dominicanos pasando hambre…
Ya ellos tienen sus pupilos de las universidades catolicas, que ellos entrenan para mantener el parasito del vaticano chuuupando la sangre de todos los partidos a nivel global. Cuando ese salga, tienen otros que estudiaron en Yale, Harvard, PUCMM etc….. siempre con su doctrina de endeudamiento para que no haya independencia de los fondos moeterio, banco mundial… etc…..por eso no producimos nada. no podemos hacer una letrina sin financiamiento. Por este tipo de tipos que dirigen los bancos centrales en todo el mundo.
Bien hecho por el presidente Abinader dejar a Valdez Albizu en el Banco Central. El Banco Central no es para improvisar. Con la estabilidad macroeconómica no se juega.
por dios …el es el unico que sabes como hacer eso …porque lo mas alto de un pais es el presidente y lo cambiamos cada 4 años…