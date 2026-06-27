Presidente dispone el envío de medicamentos a Venezuela

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dispuso el envío de un importante cargamento de medicamentos a la República Bolivariana de Venezuela como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, en respuesta a la emergencia provocada por los recientes terremotos que han afectado a esa nación sudamericana.

La ayuda humanitaria fue transportada en una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), en una misión coordinada por el Ministerio de Defensa, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL). Las instituciones trabajaron de manera conjunta en la identificación, preparación y despacho de los insumos médicos destinados a atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Las autoridades informaron que los medicamentos serán entregados a los organismos competentes de Venezuela para su distribución, de acuerdo con las prioridades establecidas dentro del plan nacional de respuesta a la emergencia.

Este envío se suma a las acciones que desarrolla el Gobierno dominicano en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, entre ellas el despliegue del equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR) del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), el traslado de equipos para las labores de rescate, la habilitación de dos centros de acopio para recibir donaciones y la asistencia brindada a ciudadanos dominicanos que permanecen en territorio venezolano.

Asimismo, el Gobierno avanza en los preparativos para enviar en los próximos días una embarcación con ayuda humanitaria que transportará alimentos, medicamentos, agua potable, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad recolectados en los centros de acopio habilitados por el Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas continúan poniendo a disposición del Estado sus capacidades operacionales, logísticas y de transporte aéreo y marítimo para garantizar una respuesta eficiente y oportuna ante la emergencia, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con la solidaridad, la cooperación internacional y la asistencia a las naciones afectadas por desastres naturales.

Con esta iniciativa, el Gobierno dominicano reiteró su disposición de mantener el apoyo al pueblo venezolano mientras persistan las condiciones derivadas de la emergencia, en coordinación con las autoridades de ese país.

of-am