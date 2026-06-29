Presidente de Irán dice hará su parte si EU acoge memorando

TEHERAN 29 Jun.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado a última hora de este lunes que si Estados Unidos «se adhiere al memorando de entendimiento» firmado por ambos países, la parte iraní «también cumplirá» con sus obligaciones en virtud de dicho compromiso.
«El entendimiento es un asunto bilateral. Si la parte estadounidense se adhiere al memorando de entendimiento, nosotros también cumpliremos con nuestras obligaciones», ha manifestado Pezeshkian en redes sociales.
En la misma publicación, el dirigente iraní ha subrayado que la postura de Teherán «ante fanfarronadas injustificadas y amenazas infundadas» es tomar decisiones basadas «en la racionalidad y la dignidad humana» al tomar decisiones, así como en hacer uso de «una defensa decisiva e intrépida» al tomar medidas.
Sus comentarios llegan tras un fin de semana marcado por nuevas hostilidades entre los ejércitos estadounidense e iraní, concluidas con un anuncio por parte de Washington de que las partes retomarían las conversaciones esta semana.
En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que «Irán ha pedido una reunión» y que esta «tendrá lugar mañana (martes) en Doha» –un encuentro negado por Teherán–, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha recordado que el mandatario republicano «no tiene miedo a usar el poderío de nuestro Ejército», haciendo hincapié en que Washington «gana de cualquier manera», ya sea en la mesa de negociaciones o por la vía militar.
of-am
Esta bolera de la casa blanca aprendió a despotricarse en sus declaraciones con su jefe, de lo contrario la botan.
MEDIO ORIENTE ERA PACIFICO ANTES DE QUE APARECIERA ISRAEL
ISRAEL ES EL CANCER DE LA HUMANIDAD.
Todavía aparecen unos hijos de pütä que creen que todo empezó el 7/10/23 y eso es falso
Antes de esa fecha Israel ya había asesinado millones de niños y mujeres palestinas
Lo que ocurrió el 7/10/23 fue una respuesta justa a todo esos crímenes y al robo del 80% de palestina por parte de los përrös sionistas.
A LAS RATAS SIONISTAS LES QUEDA POCO. NI LA FABULA DE MOISES, NI EL MITO DE ABRAHAM Y MUCHO MENOS EL DISQUE DIOS INVICIBLES LOS VA SALVAR. MUERAN RATAS PIOJOSAS ASESINAS DE INFANTES, LADRONES DE CABRAS, OLIVOS Y TIERRAS AJENAS.
👍🥴
F*ck Israel.
Cuando Israel pierde, la humanidad gana.
Ahí estarán 47 años más mareando a EEUI.
Los Ayantosas deben ser eliminados y sólo así habría gentes y no cerdos para hacer acuerdos serios.
Cállate bebeleche. Rumiante
Parece un loco