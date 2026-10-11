Presidente Abinader inaugura la Parada Dominicana en Roma

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ROMA, Italia.- El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, encabezaron este domingo la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, una iniciativa para celebrar la cultura y reconocer el aporte de la diáspora en Italia.

El mandatario expresó su orgullo por compartir con la comunidad dominicana en Roma, estimada en cerca de 6.000, e indicó que Italia alberga, después de España, una de las principales comunidades dominicanas en Europa.

Valoró el espíritu emprendedor y la capacidad de superación de los dominicanos en Roma y otras regiones, cualidades que —dijo— contribuyen al reconocimiento del país en el exterior.

Resaltó la importancia de estas actividades para mantener vivas las tradiciones, promover la cultura nacional y fortalecer el sentimiento patrio. La jornada incluyó música, bailes típicos y vestimentas con los colores patrios.

INVITACIÓN AL PAPA LEÓN XIV

Durante el Ángelus dominical, el papa León XIV informó que será sometido en los próximos días a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar detectado en fase inicial.

Ante el anuncio, Abinader manifestó que se mantiene en pie la invitación oficial al pontífice para visitar República Dominicana en 2027.

AVANCE HACIA HAMBRE CERO

El presidente destacó además los avances del país en la lucha contra el hambre y la pobreza y subrayó que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida.

Señaló que República Dominicana figura entre los países con avances significativos en seguridad alimentaria, junto a Brasil, Costa Rica, Uruguay, Chile y Guyana.

Durante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, el país será reconocido por alcanzar la meta de Hambre Cero, un logro que refleja los esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria.