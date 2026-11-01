Presidenta Grupo SID propone agenda industrial entre RD-CA

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SAN SALVADOR.– La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, llamó a Centroamérica y República Dominicana a desarrollar una estrategia industrial conjunta que permita competir como una sola región en los mercados internacionales, mediante la integración empresarial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del talento humano.

Durante su participación como conferencista magistral en el Congreso Regional de la Industria FECAICA, Bonetti propuso establecer una agenda de trabajo a diez años, con metas verificables y compromisos concretos entre gobiernos, empresas, gremios y universidades.

CINCO LÍNEAS DE ACCIÓN

En su ponencia titulada «De la oportunidad a la competitividad: el liderazgo industrial para construir una plataforma regional de alcance global», planteó cinco líneas de acción: cocrear, escanear, reprogramar, competir y asumir.

Propuso que cada gobierno designe un representante para trabajar con el sector industrial en la identificación de capacidades productivas, oportunidades de inversión y objetivos comunes, cuyos avances sean evaluados anualmente.

TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN

Bonetti destacó la importancia de aprovechar los datos generados por fábricas, puertos y aduanas para mejorar la productividad y orientar las inversiones.

Asimismo, advirtió sobre los desafíos de la transformación tecnológica y citó un informe del Foro Económico Mundial que señala que el 39 % de las competencias laborales actuales podría cambiar u quedar obsoleto antes de 2030.

Por ello, consideró fundamental impulsar la recapacitación profesional y desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación.

APUESTAS POR SECTORES ESTRATÉGICOS

La ejecutiva identificó la agroindustria, los alimentos, los textiles, la confección y los dispositivos médicos como sectores con potencial para fortalecer la competitividad regional.

También propuso concentrar inversiones en dos o tres eslabones estratégicos de las cadenas de valor, aprovechando las fortalezas complementarias de cada país.

Al concluir, Bonetti sostuvo que la integración regional requiere compromisos medibles y responsabilidad compartida. «Estar CERCA nos permite competir frente al mundo como una sola región», expresó.

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