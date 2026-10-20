Presentan ensayos de Amadeo Julián sobre historia y literatura

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SANTO DOMINGO.- El Archivo General de la Nación (AGN) puso en circulación el libro Ensayos sobre Pedro Henríquez Ureña y otros temas de historia política e historia de la literatura, del historiador e investigador Amadeo Julián, que reúne diez textos sobre figuras intelectuales y procesos históricos de República Dominicana, América Latina y Europa.

La presentación estuvo a cargo del poeta y crítico literario Basilio Belliard, quien destacó los aportes de la publicación al estudio de la historia y las letras, así como la importancia de preservar y consultar documentos para comprender la evolución cultural del país.

Tres de los ensayos examinan la genealogía, trayectoria intelectual y relaciones literarias de Pedro Henríquez Ureña, además de su obra Horas de estudio y sus vínculos con escritores como Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes.

El volumen también aborda la vida y labor diplomática de Rafael María Baralt, su contribución a la fundación de la primera biblioteca pública dominicana y la trayectoria del intelectual español Vicente Llorens Castillo, quien llegó al país durante el exilio republicano español y ejerció la docencia en la Universidad de Santo Domingo.

Julián explicó que los dos ensayos finales reflexionan sobre los desafíos de la investigación histórica, las limitaciones de la documentación colonial y el valor de las evidencias arqueológicas para reconstruir el pasado.

El autor resaltó, además, la necesidad de consultar archivos españoles, como el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional de Madrid y el Archivo General de Simancas, cuyas colecciones contribuyen al conocimiento de la historia dominicana.

Sostuvo que ninguna fuente histórica tiene primacía absoluta sobre las demás, pues su relevancia depende del período y el objeto de estudio. Por ello, consideró necesario combinar distintas evidencias para lograr una interpretación más amplia de los acontecimientos históricos.

dh/am