Presentan candidata al Consejo de Residentes Españoles en RD

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SANTO DOMINGO.– La comunidad española residente en República Dominicana acudirá a las urnas el domingo 1 de noviembre para elegir a sus representantes en el Consejo de Residentes Españoles (CRE), unos comicios en los que participa Renovación Española, una candidatura independiente integrada por diez profesionales de distintos sectores.

El CRE es el órgano de representación y participación de los españoles residentes en el exterior ante el Consulado General de España. A través del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), canaliza las necesidades e inquietudes de esta comunidad ante el Gobierno español.

UNA CANDIDATURA CON EXPERIENCIA Y RENOVACIÓN

La plancha está encabezada por la abogada Ana Carolina Blanco Haché, quien durante los últimos cinco años se ha desempeñado como consejera del CRE y consejera general en el CGCEE.

La integran, como titulares, Alfonso Rodríguez Villalba, Cristina Marcos Tavárez, Pablo García Estévez, Celina Sofía Díez, Amelia Cifre Adams y Carolina Tarrazo Zaglul. Como suplentes figuran Adriana Prida Marcelino, Celso Corripio de León y Eric Groba Cabreja.

El equipo reúne profesionales del derecho, la empresa, las finanzas, la energía, la gastronomía, la ingeniería y el comercio, con presencia en Santo Domingo, Santiago y las regiones norte y este del país.

Durante su gestión, el CRE ha acompañado avances como la renovación del DNI en el Consulado, la recepción de pasaportes por mensajería, la implementación de la Carpeta Consular para trámites en línea y el refuerzo del servicio consular con la incorporación de un cónsul adjunto.

PROPUESTAS Y FECHA DE VOTACIÓN

Blanco Haché afirmó que la candidatura busca dar continuidad a los avances alcanzados y fortalecer la representación de toda la comunidad española.

Entre sus propuestas figuran proteger la nacionalidad de las nuevas generaciones, facilitar el voto exterior con mayores garantías y avanzar hacia la equiparación sanitaria y fiscal de los españoles residentes fuera del país.

La votación será presencial, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el Consulado de España en Santo Domingo. Podrán votar los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), presentando su DNI o pasaporte español vigente.

Renovación Española concurre bajo el lema «Trabajar. Resolver. Avanzar». Más información en Instagram: @renovacionespanola.