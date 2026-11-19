Según el medios estadounidenses, la posibilidad de una reunión entre los tres mandatarios fue discutida en conversaciones privadas entre dirigentes europeos la semana pasada.

La celebración de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, y el esperado encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, han encendido las alarmas en Europa ante el riesgo de perder influencia en las principales decisiones geopolíticas del mundo.

Mientras las tres grandes potencias concentran la atención internacional, los gobiernos europeos temen que asuntos fundamentales relacionados con la seguridad continental, la economía y la guerra en Ucrania sean negociados sin participación de la Unión Europea.

TEMOR A SER EXCLUIDA DE LAS NEGOCIACIONES

Según el medio estadounidense Axios, la posibilidad de una reunión entre los tres mandatarios fue discutida en conversaciones privadas entre dirigentes europeos durante un encuentro celebrado en Dublín la semana pasada.

«Cada vez que el presidente Trump habla o se reúne con Putin, eso se traduce en malas noticias para Ucrania y para Europa. Nos preparamos para cualquier cosa», declaró un diplomático europeo citado por la publicación.

Politico también informó sobre la preocupación de varios gobiernos europeos ante la posibilidad de que Washington, Moscú y Pekín acuerden aspectos de un nuevo sistema de seguridad internacional sin consultar al continente.

Moscú sostiene que el conflicto ucraniano forma parte de una crisis más amplia de la arquitectura de seguridad europea y reclama que sus intereses sean considerados.

DETERIORO DE LOS PILARES ECONÓMICOS Y ESTRATÉGICOS

Prójor Tebin, director del Centro de Estudios Militares y Económicos de la Escuela Superior de Economía de Moscú, explicó a RT que el crecimiento europeo posterior a la Guerra Fría descansó en tres pilares: energía barata y comercio con Rusia, protección militar estadounidense y productos económicos procedentes de China.

Sin embargo, las tensiones con Moscú, las exigencias de Washington para aumentar el gasto militar y la competencia económica con Pekín han debilitado esa estructura.

ADVIERTEN SOBRE PÉRDIDA DE RELEVANCIA

El politólogo sueco Greg Simons, profesor de la Universidad Internacional Daffodil de Bangladés, advirtió que la desindustrialización, la inflación y las dificultades laborales podrían acelerar la pérdida de peso político, económico y militar de Europa.

El académico considera que el continente enfrenta un futuro incierto y podría estar acercándose a un punto de inflexión.

En este contexto, el acercamiento entre Trump, Putin y Xi representa un desafío para Europa, que enfrenta la necesidad de recuperar protagonismo ante un nuevo equilibrio mundial cada vez más condicionado por las grandes potencias.

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