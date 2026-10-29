Premian libro de Pablo Mella sobre la identidad dominicana

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— El filósofo e investigador dominicano Pablo Mella ganó el Premio Nacional de Investigación Cultural Marcio Veloz Maggiolo por su obra La casilla vacía de la dominicanidad, informó este jueves el Ministerio de Cultura.

El galardón, otorgado por primera vez, está dotado de 500,000 pesos dominicanos y un certificado. La fecha de entrega será anunciada próximamente.

El jurado, integrado por Ofelia Berrido Torres, Darío Tejeda y Pedro (Omar) Messon, destacó el rigor analítico del libro, su solidez conceptual y los nuevos enfoques que aporta al estudio de la identidad nacional.

La obra cuestiona las interpretaciones tradicionales sobre la dominicanidad y propone una reflexión sobre la historia de las ideas y la crítica cultural del país.

Mella es sacerdote jesuita, doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, y licenciado en esa disciplina por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Actualmente se desempeña como profesor e investigador del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, donde dirige la revista Estudios Sociales y la Editorial Universitaria Bonó.

Entre sus publicaciones figuran Los espejos de Duarte, ganador del Premio Anual de Ensayo 2013, y Ética del posdesarrollo. También ha escrito sobre derecho, soberanía, educación e interculturalidad.

En 2026, el investigador recibió además el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes por su obra Ética de la praxis educativa: entre la profesionalidad y el compromiso personal.

dh/am