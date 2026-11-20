a Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) reconoció a Banreservas con el premio «Transacción del Año»

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) reconoció a Banreservas con el premio «Transacción del Año» por estructurar y liderar el financiamiento del complejo Secrets & Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa, en Miches, provincia El Seibo.

El reconocimiento fue entregado al presidente ejecutivo de la entidad financiera, Leonardo Aguilera, durante la novena edición del Foro Asonahores de Inversión Turística 2026.

Banreservas encabezó un financiamiento sindicado de 195 millones de dólares, de los cuales aportó directamente 95 millones. En la operación también participaron Banco BHD, Promerica, Lafise, Banesco y JMMB, entre otras entidades financieras.

Asonahores valoró la magnitud de la operación, su estructuración financiera y su contribución al desarrollo del turismo dominicano.

«Recibimos este reconocimiento en nombre del equipo de Banreservas que lideró la estructuración del financiamiento. Lo que más valoramos es lo que esta inversión significa para Miches, donde el proyecto genera más de 1,500 empleos directos y abre oportunidades para los negocios de la zona», expresó Aguilera.

El complejo requirió una inversión aproximada de 355.9 millones de dólares y cuenta con dos hoteles de 500 habitaciones cada uno, bajo las marcas Secrets y Dreams, de Hyatt.

La ceremonia se celebró en el hotel El Embajador, como parte del foro que este año tuvo como lema «Capital Responsable Transformando el Destino» y abordó la sostenibilidad en las decisiones de inversión y financiamiento turístico.

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