PRD dice Abinader dejará en RD más deuda y pobreza

Guzmán dijo este 7 de septiembre que el legado que va a dejar el Gobierno está marcado por cargas muy fuertes para el país.

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SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Héctor Guzmán, afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader dejará al país como legado el aumento de la deuda, alto costo de la vida, corrupción y el incumplimiento de promesas, en un escenario que, según dijo, refleja un creciente deterioro de la confianza ciudadana.

Citó los resultados de un estudio reciente, según el cual el 77 % de la población considera que el país marcha por un rumbo equivocado, mientras apenas un 16 % expresa favorabilidad hacia la actual administración.

“El legado que va a dejar este Gobierno está marcado por cargas muy fuertes para el país: el aumento de la deuda, el alto costo de la vida, la corrupción, el incumplimiento de promesas y problemas tan sensibles como la inseguridad ciudadana y la salud”, sostuvo durante un encuentro en la casa nacional del PRD.

EMIGRACIÓN Y PREOCUPACIÓN SOCIAL

Calificó de alarmantes las cifras relacionadas con la intención de emigrar. Indicó que el 53 % de los dominicanos consultados aspira a vivir permanentemente fuera del país y que un 14 % estaría tomando acciones para emigrar.

Guzmán consideró que estos indicadores evidencian una pérdida de confianza en la posibilidad de que la situación nacional pueda mejorar.

Sostuvo que el deterioro de la valoración del Gobierno tendrá consecuencias electorales para el oficialismo en los comicios de 2028, debido a que cualquier candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deberá asumir el balance de la actual gestión.

DESAFÍO DE LA OPOSICIÓN

Guzmán afirmó que la oposición tiene el reto de construir una alternativa política que responda a las preocupaciones de la ciudadanía y trascienda los intereses particulares de cada organización.

Anunció que el PRD impulsa la construcción de una coalición opositora integrada por fuerzas políticas y sociales con miras a las elecciones de 2028.

an/am