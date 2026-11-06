PR reconoce a Puello Herrera por aportes béisbol caribeño

Carlos Higuinia, presidente de los Cangrejos de Santurce, Juan Antonio Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol de Puerto Rico Roberto Clementa, doctora Mirna Martínez de Puello, el comisionado de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera que recibe la camiseta.

SAN JUAN, Puerto Rico.– Juan Francisco Puello Herrera recibió un reconocimiento por sus 34 años de aportes al desarrollo y la expansión del béisbol profesional del Caribe, durante la ceremonia inaugural de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), celebrada en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

El homenaje al Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe tuvo lugar antes del partido entre los campeones defensores, Cangrejeros de Santurce, y los Leones de Ponce, como parte de las distinciones que recibirá antes de concluir su gestión en julio de 2027.

Puello Herrera agradeció a las autoridades de la liga puertorriqueña por el reconocimiento. “Gracias del alma”, expresó al referirse al homenaje.

EXPANSIÓN DE LA SERIE DEL CARIBE

Desde su llegada a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), en 1993, el dirigente dominicano ha encabezado una etapa de transformaciones que permitió ampliar la presencia internacional de la Serie del Caribe, incorporar ligas invitadas y fortalecer los vínculos con organizaciones del béisbol profesional.

Entre los hitos de esa expansión figura la Serie del Caribe Miami 2024, celebrada en el loanDepot park, hogar de los Marlins de Miami, con siete representaciones y por primera vez en un estadio de Grandes Ligas. También destaca la edición Gran Caracas 2023, que reunió a ocho equipos en dos estadios.

APUESTA POR LAS NUEVAS GENERACIONES

Durante su gestión se creó, en 1996, el Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe, destinado a reconocer a las figuras que han contribuido a la historia del torneo.

Asimismo, se impulsaron iniciativas para fomentar el béisbol entre los más jóvenes, como la Serie del Caribe Kids, inaugurada en Panamá en 2024, y la futura Serie del Caribe Teens, prevista para 2027.

La ceremonia en Puerto Rico también rindió homenaje a Cándido “Candy” Maldonado, a quien fue dedicada la temporada, y a Carlos Beltrán, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown desde 2026, cuyo número 15 fue retirado.

El reconocimiento a Puello Herrera marca el inicio de una etapa de homenajes por parte de las ligas integrantes de la Confederación, en reconocimiento a una trayectoria vinculada con la expansión, la integración y el fortalecimiento del béisbol profesional caribeño.

of-am