PR: Comunidad dominicana se moviliza en defensa inmigrantes

SAN JUAN, Puerto Rico.- Con vigilia y caravana, la comunidad dominicana en Puerto Rico se movilizará en noviembre en defensa de los inmigrantes.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) convocó una vigilia para el domingo 22 de noviembre a las 6:00 de la tarde en la avenida Borinquen, esquina San Antonio, en Barrio Obrero, Santurce, y el productor Luis Aguasvivas, presidente de la Parada Dominicana en Puerto Rico, invitó a una caravana para el domingo 29 de noviembre a las 2:00 de la tarde, con salida y regreso en la Plaza Antonio R. Barceló, también en Barrio Obrero, ambas bajo la consigna de que el silencio no es opción y la solidaridad es fortaleza.

Las dos iniciativas, que surgen del mismo epicentro de los operativos — Barrio Obrero — buscan responder a las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenadas por la administración Trump, que han afectado a sectores como Villa Palmeras, Río Piedras y Puerto Nuevo en San Juan, así como Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja.

La vigilia del día 22, bajo la consigna «El silencio no es opción», fue convocada por la FP para exigir respeto a los derechos civiles y constitucionales de los inmigrantes, denunciar el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el perfilamiento racial por acento u origen nacional, y exigir una investigación independiente sobre el operativo del 22 al 25 de octubre ejecutado por agentes enviados desde Florida.

La convocatoria señala además el incidente reportado hace dos semanas en la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras, que provocó preocupación por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado.

La caravana del día 29, impulsada por Aguasvivas desde su plataforma 360 Live, busca reunir a puertorriqueños, dominicanos y otras comunidades inmigrantes, iglesias, organizaciones comunitarias y clubes de automóviles y motocicletas en una manifestación pacífica de hermandad.

RECLAMO COLECTIVO

Los reclamos se suman a los señalamientos del Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan, Monseñor Eusebio Ramos Morales, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico sobre intimidación, perfilamiento racial, separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos.

Aunque ICE no ha proporcionado la cifra total de detenidos, el Deportation Data Project identificó 1,079 arrestos en Puerto Rico desde enero de 2025 a julio de 2026.

RECORRIDO Y COORDINACIÓN

La vigilia del día 22 será cívica, pacífica, solidaria y dentro del marco de la ley, abierta a comunidades dominicana y puertorriqueña, iglesias y partidos sin distinción de colores.

La caravana del 29 tendrá un recorrido continuo, sin paradas intermedias, y concluirá en la Plaza Antonio R. Barceló con un acto de agradecimiento. La organización informó que mantiene gestiones con la Policía Municipal de San Juan y solicitó respaldo de la Policía de Puerto Rico mediante comunicación al superintendente Joseph González, con atención al coronel Juan Cáceres, para evaluación de ruta, manejo de tránsito y escolta preventiva. La selección del domingo busca reducir interrupciones y proteger a participantes y peatones.

ORIENTACIÓN Y SERVICIOS

Como parte de la caravana, se solicitó al Municipio de San Juan la instalación en la plaza de una feria de orientación y servicios para inmigrantes, con servicios de salud y orientación comunitaria, sujeta a coordinación y recursos disponibles.

«Detrás de cada trabajador inmigrante hay una historia de sacrificio: madres y padres que procuran el bienestar de sus hijos, emprendedores que levantan sus negocios y familias que desean vivir en paz», destacaron los organizadores de ambas actividades.

«El 29 de noviembre, la invitación es a transformar el afecto en presencia: acompañar a quienes viven con incertidumbre y reafirmar que la solidaridad sigue siendo una de las mayores fortalezas de nuestro pueblo», señaló Aguasvivas.

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