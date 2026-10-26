Potencias militares europeas enfrentarán las amenazas rusas

- Reunión del grupo E5 en Cracovia a nivel de ministros de Defensa. - EUROPEAN UNION

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BRUSELAS, 26 Oct.- Los ministros de Defensa de los cinco países europeos que más invierten en defensa –Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido– han acordado este lunes reforzar su coordinación política y militar ante las crecientes amenazas de Rusia, con el objetivo de lograr una cooperación «más estructurada» y «más eficaz», mediante nuevas reuniones entre sus responsables de planificación estratégica y mandos militares.

Así lo han anunciado los responsables de Defensa de los cinco países tras una reunión del denominado formato E5 celebrada en París, en la que también han participado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas; el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius; y la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha explicado que los cinco países quieren dotar a este formato de una estructura de cooperación «más organizada» y «más eficaz», que permita anticiparse a los desafíos de seguridad y traducir sus compromisos políticos en medidas concretas.

En este sentido, ha anunciado que, además de mantener las reuniones ministeriales, los cinco países organizarán encuentros entre sus responsables de planificación política y sus mandos militares, con las primeras reuniones previstas para este mismo año en Berlín.

«Queremos hablar con una sola voz como europeos», ha defendido Pistorius, quien ha insistido en que las cinco principales potencias militares del continente deben permanecer «alineadas» para responder conjuntamente a los desafíos de seguridad.

Por su parte, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, ha destacado la importancia de que las cinco principales potencias militares europeas trabajen conjuntamente para construir «una Europa más fuerte dentro de una OTAN también más fuerte», en un contexto de creciente inestabilidad internacional.

Asimismo, ha defendido reforzar la interoperabilidad entre los ejércitos europeos, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y garantizar un mayor control sobre las tecnologías estratégicas, objetivos para los que también considera importantes los instrumentos financieros de la Unión Europea.

En este sentido, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha destacado que el E5 se está consolidando como un foro informal de coordinación entre las principales potencias militares e industriales europeas, capaz de ejercer un «liderazgo político» para el conjunto de los Estados miembros de la UE, así como de estrechar la cooperación con Reino Unido.

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