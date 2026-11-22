Mucho antes de que en Washington Heights se oyera un “¡Capicúa!” en una mesa de dominó, ya había dominicanos en el Alto Manhattan. Los registros históricos ubican su presencia en el barrio desde fines del siglo XIX, antes de que Rafael Leónidas Trujillo llegara al poder en 1930.

Durante su dictadura, que duró hasta 1961, algunos dominicanos que se habían marchado de su país se reunían en Nueva York para hablar de cómo recuperar la libertad. Con el tiempo, tres cosas ayudaron a que más familias se quedaran en el barrio: el acceso al trabajo, el apoyo de los vecinos y los cambios políticos.

El trabajo quedaba más cerca gracias al tren. En 1904, el metro de Broadway llegó a la calle 157, y en 1906 ya llegaba a la 181. Años después, esas conexiones ayudaron a muchos dominicanos a viajar desde el barrio hasta sus empleos, incluidas las factorías de ropa del bajo Manhattan. Con el tren, llegar al trabajo era más fácil. ¡Lo difícil seguía siendo levantarse cuando sonaba el despertador y el frío del invierno!

VECINOS QUE HABLABAN EL MISMO IDIOMA

También ayudó encontrar vecinos con quienes hablar en español. En Washington Heights ya vivían familias de distintos orígenes, entre ellas irlandesas, afroamericanas, puertorriqueñas y cubanas. El barrio también contaba con iglesias y con la Hispanic Society of America, un museo y una biblioteca que abrieron al público en 1908. Para una familia recién llegada, un vecino podía explicar en español dónde buscar trabajo, cómo llegar a la escuela o en qué esquina comprar plátanos, mondongo o sancocho.

Pero esta historia también tiene una noche de misterio. El 12 de marzo de 1956, Jesús de Galíndez, un profesor vasco que había criticado al régimen de Trujillo, desapareció en Nueva York. Acababa de terminar en la Universidad de Columbia un estudio sobre la dictadura dominicana. Nunca se le volvió a ver. Su desaparición muestra el peligro que podía correr quien se atrevía a hablar contra un dictador, incluso lejos de la República Dominicana.

LLEGADA MASIVA DESPUÉS DE TRUJILLO

Tras la caída de Trujillo en 1961, a muchos dominicanos les resultó más fácil salir del país. La guerra de abril de 1965 llevó a más familias a buscar oportunidades fuera de la isla, y ese mismo año coincidió una nueva ley de inmigración de Estados Unidos que facilitó la llegada de inmigrantes y la reunión de muchas familias.

En Washington Heights, los recién llegados se apoyaron unos a otros, abrieron negocios y crearon lugares de encuentro como el Club Deportivo Dominicano, fundado en 1966. Así, poco a poco, hicieron del barrio su hogar. Y si a alguien le faltaba una silla en la mesa de dominó, siempre se podía buscar otra.

jt-am