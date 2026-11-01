Pollo y huevos son productos más buscados por haitianos

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Por RICARDO SANTANA

DAJABON, República Dominicana.- Pollo, huevos, sal, guineos y hielo son los productos más buscados por los haitianos en el mercado binacional de esta provincia fronteriza.

Miguel Rosario y Ramón Pichardo, presidentes de las asociaciones de vendedores de pollos y de sal del comercio bilateral , respectivamente, informaron que se trató de productos muy demandados en Haití.

Sobre el uso del pollo en Haití, el comerciante haitiano Roul Joseph explicó que el producto tuvo múltiples usos.

«Aduanas de Ouanaminthe, Haití, cobra impuestos por los productos que entran desde República Dominicana hacia Haití, pero no se pierde», afirmó.

Indicó que en Haití se aprovechó todo del pollo, a diferencia de República Dominicana. Señaló que los intestinos o mondongos se vendieron en sopas y guisos, mientras que las mollejas y los hígados fueron considerados un gran manjar para clientes de numerosos negocios.

Añadió que las plumas se utilizaron para adornos en algunas casas y que las heces de los pollos también se comercializaron como abono para ciertos cultivos.

LA SAL COMO INSUMO PARA ALIMENTOS Y DETERGENTES

En cuanto a la sal, explicó que muchos haitianos la buscaron para producir galletas que se elaboraron en ciertas zonas de Haití con sal, tierra y grasas de cerdo adquiridas en la frontera dominicana.

En lo relativo al guineo, indicó que las cáscaras se utilizaron como ensaladas y que el cascarón del huevo se empleó como adorno en jardines de personas de clase media y alta.

Por su parte, Ramón Pichardo señaló que la sal también fue utilizada por comerciantes para fortalecer los detergentes que fabricaron.