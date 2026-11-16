Los ex miembros de la Policía protestaron este lunes en reclamo de que el Gobierno cumpla con el pago de sus prestaciones.

SANTO DOMINGO.- Una protesta pacífica de policías pensionados que reclamaban el pago de sus indemnizaciones terminó este lunes en momentos de tensión, luego de que agentes activos de la institución utilizaran gas pimienta para dispersar a los manifestantes frente al Ministerio de Hacienda.

Los pensionados exigían el desembolso de las prestaciones económicas aprobadas desde febrero pasado, cuyo pago, según denunciaron, continúa pendiente pese a las disposiciones que autorizan su entrega.

CASI UN AÑO A LA ESPERA DE SUS PRESTACIONES

Los antiguos miembros de la institución del orden expresaron las dificultades económicas y personales que han enfrentado durante meses mientras esperan que el Gobierno haga efectivo el pago de los recursos correspondientes a sus años de servicio.

Algunos manifestantes señalaron que atraviesan situaciones familiares y de salud que agravan su condición, debido a la falta de los ingresos que esperaban recibir tras su retiro de la Policía Nacional.

USO DE GAS PIMIENTA GENERA INDIGNACIÓN

La situación se tornó más tensa cuando agentes policiales recurrieron al uso de gas pimienta para dispersar a los manifestantes, una intervención que también afectó a personas que transitaban por los alrededores del Ministerio de Hacienda.

La actuación de los uniformados provocó indignación y cuestionamientos entre los pensionados, quienes consideraron injusto el trato recibido mientras intentaban reclamar el cumplimiento de sus derechos.

ADVIERTEN QUE CONTINUARÁN LAS PROTESTAS

Los afectados reiteraron que no están solicitando un privilegio ni una concesión especial, sino el cumplimiento de un compromiso económico que consideran legítimamente adquirido después de dedicar décadas de servicio a la institución policial.

Asimismo, advirtieron que continuarán sus reclamos hasta conseguir que las autoridades salden las indemnizaciones pendientes y respondan a sus demandas.

La protesta vuelve a poner sobre la mesa la situación de los policías retirados que esperan el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con sus prestaciones económicas.

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