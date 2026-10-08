Policía conquista 3 oros Juegos de Cadetes y Guardiamarinas

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los cadetes de la Policía Nacional conquistaron tres medallas de oro durante su participación en los XXIX Juegos de Cadetes y Guardiamarinas 2026, al imponerse en las disciplinas de sóftbol, baloncesto y voleibol femenino.

El equipo de sóftbol derrotó 11-4 a la representación de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mientras que el conjunto de baloncesto logró una contundente victoria 50-8 frente al mismo equipo.

En voleibol femenino, las cadetes policiales superaron 1-0 a la representación de la Armada de República Dominicana (ARD).

TAMBIÉN PARTICIPARON EN FÚTBOL, VOLEIBOL MASCULINO Y AJEDREZ

La representación policial también compitió en fútbol, disciplina en la que perdió 1-2 ante la FARD; en voleibol masculino, donde cayó 0-1 frente a la ARD, y en ajedrez, competencia que terminó empatada 6-6 ante la Fuerza Aérea.

El rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía, visitó a los cadetes y, en nombre del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, los felicitó por los resultados obtenidos.

Guzmán Badía exhortó a los jóvenes a continuar fortaleciendo su preparación, disciplina y compromiso, tanto en el ámbito deportivo como en su formación como futuros oficiales de la institución.

Durante el encuentro, el rector destacó el esfuerzo mostrado por los cadetes en las distintas disciplinas y los motivó a mantener la dedicación y el trabajo en equipo como pilares de su preparación profesional.

Los atletas pertenecen a la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González, Facultad de Grado en Ciencias Policiales del IPES, donde reciben formación académica, profesional y física, que incluye la práctica deportiva como parte de su preparación integral.

La participación en estos juegos contribuye al desarrollo de competencias como liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y espíritu competitivo, consideradas fundamentales para el futuro ejercicio de la función policial.

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