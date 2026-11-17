Fello Estévez y Solangel Román coinciden en que la tecnología puede contribuir a la creación artística, pero no sustituir las emociones y la sensibilidad humanas.

SANTO DOMINGO.- Los poetas Fello Estévez y Solángel Román defendieron el valor de las emociones y las experiencias humanas en la creación literaria, al considerar que la inteligencia artificial (IA) puede servir como herramienta de apoyo, pero no sustituir la sensibilidad de los autores.

Ambos expusieron sus planteamientos durante el conversatorio Vino & Tinta: La Tertulia, organizado por Casa Libros para promover la lectura y acercar al público a la literatura.

Estévez, poeta y decimero, compartió una experiencia en la que utilizó inteligencia artificial para componer una décima con instrucciones específicas sobre su estructura. Aunque reconoció las posibilidades de esta tecnología, señaló dificultades con la métrica, la fluidez de los versos y la construcción de una identidad propia.

El escritor consideró que la autenticidad es esencial en la literatura y que cada autor debe imprimir su sensibilidad y estilo en sus composiciones.

Por su parte, Román, poeta y docente, sostuvo que las vivencias, los aprendizajes y las emociones distinguen la creación humana de los resultados generados por una máquina.

«No es miedo ni que nos sustituya, es cómo convivimos con ella. Es un instrumento», expresó al referirse a los avances tecnológicos.

El encuentro también abordó las experiencias que despertaron el interés de ambos participantes por la poesía y la décima, así como la importancia de la lectura en la formación literaria.

Greisy Grullón, directora del Centro Cultural Casa Libros, destacó que estos espacios buscan mantener vigente la literatura como expresión de la identidad, los sentimientos y las experiencias humanas.

Estévez ha recibido seis reconocimientos en el Concurso Nacional de Décimas Espinelas de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Entre sus publicaciones figuran Estivales y Espinelas (2023) y Una para cada ocasión (2025). Román es autora de Poemas de amor, dolor y rebeldía.

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