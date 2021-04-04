El Poder Ejecutivo barre en la Policía: Nacional; retira en masa a 350 oficiales

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Trescientos cincuenta oficiales de la Policía Nacional fueron colocados este domingo en la noche en «honrosa posición de retiro» por el Poder Ejecutivo, acogiendo una solicitud del Consejo Superior Policial.

Los retiros incluyen a oficiales superiores y subalternos, con disfrute de sueldos, conforme establece la resolución.

La medida ha sido dispuesta en momentos en que la opinión pública nacional está sacudida por el caso de dos predicadores evangélicos que fueron acribillados a balazos el martes en la noche  cerca de Villa Altagracia, en un confuso incidente.

Representantes de distintos sectores han reclamado al Presidente de la República una depuración del cuerpo del orden.

La lista de retirados es la siguiente:

No. RANGO NOMBRE  
1 CORONEL ABREU TABAR, ONIL A.
2 CORONEL AQUINO EUGENIO,LIC.FRANCISCO LL.
3 CORONEL BAEZ UBIERA, LIC. GUILLERMO
4 CORONEL CASTRO CASTILLO, LIC. PEDRO JOSE
5 CORONEL CASTRO ULLOA, MARCELO
6 CORONEL CORDERO, PABLO
7 CORONEL CRUZ GUZMAN, CARLOS ANTONIO
8 CORONEL FELIZ NOVAS, JUAN
9 CORONEL FERNANDEZ TAVERAS, MANUEL R.
10 CORONEL FIGUEROA, LIC. FELIX FRANKLIN
11 CORONEL GARCIA ALVAREZ, LIC. LEONARDO F.
12 CORONEL GOMEZ GERALDINO, FELIX A.
13 CORONEL GONZALEZ GONZALEZ, LIC. RAMON MA.
14 CORONEL HERNANDEZ MA–ON, RAMON
15 CORONEL HERNANDEZ, PANTALEON
16 CORONEL LLUVERES URE#A, LIC.JOSE ARISMENDYS
17 CORONEL MARTINEZ POLANCO, JOSE RAMON
18 CORONEL MATEO URIBE, LIC. CANDIDO A.
19 CORONEL MATOS DIAZ, TEODORO MIGUEL
20 CORONEL MORROBEL VILLAMAN, LIC.FRANCISCO A
21 CORONEL OGANDO DE OLEO, DR.FERNANDO ANTONIO
22 CORONEL PIMENTEL MOJICA, VICTOR ML.
23 CORONEL RAMIREZ DE LA CRUZ, LIC. SIXTO
24 CORONEL RAMOS VIOLA, BIENVENIDO ANT.
25 CORONEL RODRIGUEZ GARCIA, ELIDO ALFREDO
26 CORONEL RODRIGUEZ, LIC.JULIO JUSTINO
27 CORONEL SANCHEZ CORNIELES, MIGUEL
28 CORONEL SANCHEZ, NELSON YHOVANY
29 CORONEL SANTAMARIA FONDEUR, MANUEL E.
30 CORONEL SCHARBAY VASQUEZ, ING.RICARDO ANT.
31 CORONEL TEJADA BAEZ, LIC. VICTORIANO
32 CORONEL VARGAS ALMANZAR, LIC. DOMINGO F.
33 CORONEL VASQUEZ FCO., LIC.BIENVENIDO
34 CORONEL VICTORIANO FABIAN, LIC. BIENVENIDO
35 CORONEL BELLO ALMONTE, LIC. JUAN ANT.
36 CORONEL JIMENEZ GOMEZ, LIC. AQUILINO E.
37 CORONEL PICHARDO CONT., AMELIO DE JS.
38 CORONEL SORIANO GARCIA, LIC. RIQUERME I.
39 CORONEL ABAD ENCARNACION, ROSALIO
40 CORONEL ALCANTARA OVIEDO, LIC.DIOGENES D/JS.
41 CORONEL CRISOSTOMO, RAMON
42 CORONEL DE LEON DE LA CRUZ, SATURNINO
43 CORONEL FELIZ ALCANTARA, ERNESTO
44 CORONEL GERMOSEN, JULIO ERNESTO
45 CORONEL GONZALEZ MORALES, LEONCIO
46 CORONEL HEREDIA HERNANDEZ, YNES
47 CORONEL JOSE, LUIS NIDIO
48 CORONEL LANTIGUA PAULINO, CANDIDO
49 CORONEL LORA BATISTA, RAMON D.
50 CORONEL MARRA CORNIELLE, DR. ROBERTO
51 CORONEL MONTERO ALCANTARA, LIC.BENERADO
52 CORONEL MONTERO AMADOR, FREDDY
53 CORONEL MONTERO, LIC. FELIX
54 CORONEL ROSARIO AQUINO, JOSE MIGUEL
55 CORONEL ROSARIO SANTANA, ORLANDO ANT.
56 CORONEL SANCHEZ CHAPMAN, JOSE DOLORES
57 CORONEL AGUERO ENCARNACION, ALTAGRACIA
58 CORONEL CASTILLO CASTILLO, LUIS G.
59 CORONEL CEBALLO FERMIN, LIC.CONSTANTINO V.
60 CORONEL DOMINGUEZ REYES, DIONICIO ANT.
61 CORONEL GUZMAN PERALTA, KATIUSKA C.
62 CORONEL LORA DIAZ, RAFAEL ANT.
63 TTE.COR. ACEVEDO, JUAN FRANCISCO
64 TTE.COR. AGUERO, DIONICIO
65 TTE.COR. AQUINO, CARLOS ERCILIO
66 TTE.COR. ARIAS MATEO, ANGEL SALVADOR
67 TTE.COR. CARELA, LUCAS
68 TTE.COR. CEDANO SANTANA, FELIX
69 TTE.COR. CONTRERAS GUERRERO, MIGUEL A.
70 TTE.COR. DE JESUS URE–A, JACINTO ML.
71 TTE.COR. DE LA CRUZ, APOLONIO
72 TTE.COR. DE LEON FLORES, LORENZO
73 TTE.COR. DE LOS SANTOS MONTERO, EDUARDO
74 TTE.COR. DE LOS SANTOS MU–OZ, CANDIDO
75 TTE.COR. DIAZ PINALES, JUAN
76 TTE.COR. DIAZ RODRIGUEZ, LIC. DANIEL
77 TTE.COR. DOMINGUEZ MORCELO, PEDRO M.R.
78 TTE.COR. DYETT GUILLEN, LIC. MOISES
79 TTE.COR. FEBRILLET, JUAN BAUTISTA
80 TTE.COR. FERRER, ALEJANDRO ALBERTO
81 TTE.COR. GUTIERREZ RODRIGUEZ, LUIS EMILIO
82 TTE.COR. LEBRON MARI–EZ, LIC. VICTOR
83 TTE.COR. LORA GARCIA, BERNARDINO
84 TTE.COR. MARTINEZ ASENCIO, ELADIO
85 TTE.COR. MARTINEZ SOSA, RAMON E.
86 TTE.COR. MEJIA PE–A, JUAN FRANCISCO
87 TTE.COR. NU–EZ JORGE, GUILLERMO ANTONIO
88 TTE.COR. NU–EZ NU–EZ, DR.ANDRES
89 TTE.COR. ORTIZ MA–ON, JUAN ANTONIO
90 TTE.COR. PEREZ MORILLO, FELIX
91 TTE.COR. PINEDA REYES, BIRQUIN
92 TTE.COR. POLANCO TAVAREZ, CARMEN RAMON
93 TTE.COR. PORTES MATEO, JULIO CESAR
94 TTE.COR. RAMIREZ OVIEDO, LUIS ML.
95 TTE.COR. RAMIREZ POZO, LUIS MANUEL
96 TTE.COR. RAMIREZ RAMIREZ, VALENTIN
97 TTE.COR. ROBLES, DIOMEDES
98 TTE.COR. SAINT HILAIRE CRUZ, GENARO ANTONIO
99 TTE.COR. SUAREZ PAULINO,JUAN
100 TTE.COR. VALLEJO BAUTISTA, FRANCISCO
101 TTE.COR. VIZCAINO SEPTIMO, AGRIPINO
102 TTE.COR. ZAPATA, JOSE FRANCISCO
103 TTE.COR. ABREU PAEZ, MIGUEL DAVID
104 TTE.COR. AGRAMONTE AGRAMONTE, ANIBAL
105 TTE.COR. ALBURQUERQUE DE LA CRUZ, LUIS E.
106 TTE.COR. AMARANTE URE–A, HILDA
107 TTE.COR. BAUTISTA RAMIREZ, JULIO CESAR
108 TTE.COR. CEPEDA, JULIAN
109 TTE.COR. CLASE BRITO, LIC. COSME DAMIAN
110 TTE.COR. GOMEZ CABRAL, JOSE EUGENIO
111 TTE.COR. GONZALEZ, ANGEL
112 TTE.COR. HERNANDEZ, RAFAEL OLEGARIO
113 TTE.COR. JAVIER BASORA, RAMON
114 TTE.COR. MARTINEZ SPENCER, ISABEL ALTAGRACIA
115 TTE.COR. MEJIA MORETA DE M., DIGNA M.
116 TTE.COR. PEREZ PEREZ, AURORA ELENA
117 TTE.COR. ROBLES DE LA CRUZ, ING. JULIO C.
118 TTE.COR. RODRIGUEZ, JOSE ELIAS
119 TTE.COR. ROSADO TORRES, JOSE
120 TTE.COR. ROSARIO , MIGUEL EDUARDO
121 TTE.COR. SCHOUWE FEBRILLET, FREDDY F.
122 TTE.COR. URE–A NU–EZ, LIC. CARMEN
123 TTE.COR. VALENZUELA DE LOS SANTOS, JUAN
124 TTE.COR. VARGAS, EXPEDITO
125 TTE.COR.MED. MARTINEZ RODRIGUEZ, LIC. ERCIA B.
126 TTE.COR. INGENIERO DE LA CRUZ POLANCO, ING. PEDRITO
127 MAYOR ABREU CASTILLO, SANTO
128 MAYOR ASTACIO PEGUERO, ALFREDO
129 MAYOR BAEZ AYBAR, ENRIQUILLO
130 MAYOR BERROA PIMENTEL, ISIDRO
131 MAYOR CARRASCO FELIZ, ADOLFO
132 MAYOR CUEVAS MATEO, MANUEL ANTONIO
133 MAYOR DE LOS SANTOS DOTEL, OSVALDO
134 MAYOR DE LOS SANTOS, BRIGIDO
135 MAYOR FERMIN RODRIGUEZ,JOSE LEODORO
136 MAYOR GOMEZ INIRIO, FRANCISCO
137 MAYOR GONZALEZ, RAFAEL
138 MAYOR HEREDIA PERDOMO, MARIO
139 MAYOR JAVIER, MARTIN
140 MAYOR JIMENEZ SABINO, ISIDRO
141 MAYOR LINARES REYES, ANGEL DANILO
142 MAYOR MEDINA, AUGUSTO JOSE
143 MAYOR MENDEZ MENDEZ, JULIO
144 MAYOR MERCEDES HDEZ., JOAQUIN ANT.
145 MAYOR MONTERO MONTERO, FELIX
146 MAYOR PARRA, LIC. ANDRES
147 MAYOR PEREZ FERNANDEZ, ING. ISRAEL A
148 MAYOR PEREZ MORROBEL, JOSE LUIS
149 MAYOR PEREZ VALDEZ, ANTONIO
150 MAYOR REYES RODRIGUEZ, DOMINGO M.
151 MAYOR RODRIGUEZ MEJIA, PAULINO
152 MAYOR SUERO FAMILIA, FULGENCIO
153 MAYOR UBRI FORTUNA, LIC. LEONIDAS ANT.
154 MAYOR BATISTA, FLORENTINO
155 MAYOR BERROA MORILLO, TOMAS AQUILES
156 MAYOR BERROA, RAMON
157 MAYOR BREA,LIC. JULIAN
158 MAYOR DE LOS SANTOS, ANTOLIN
159 MAYOR DE PAULA VIZCAINO, DIGNO
160 MAYOR ESPAILLAT CASTILLO, HERIBERTO
161 MAYOR ESTRELLA FLETE, SALVADOR E.
162 MAYOR FIGUEREO MARTINO, DR.CARLOS A.
163 MAYOR FRANCO CARVAJAL, JUAN BTA.
164 MAYOR FRIAS MATOS, ING. SANTIAGO
165 MAYOR GONZALEZ, FIDIAN
166 MAYOR HERNANDEZ TERRERO, ANA M. A.
167 MAYOR JAQUEZ MARTINEZ, NEIDA M.
168 MAYOR LEBRON SALAZAR, JUAN R.
169 MAYOR LEDESMA VASQUEZ, MIGUEL M.
170 MAYOR LEOCADIO RAMIREZ, RAMON
171 MAYOR LORA DELMONTE, LIC. LUIS F.
172 MAYOR LUNA PE–A, MANUEL JOAQUIN
173 MAYOR MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL DAVID
174 MAYOR MARTINEZ VASQUEZ, FRANCISCO
175 MAYOR PEREZ BENGOA, JAIME RAFAEL
176 MAYOR TURBI EVANGELISTA,DRA.MARIA A.
177 MAYOR URBAEZ ALCANTARA, BERTANEA
178 MAYOR MED. ALVAREZ ALMANZAR,LIC.MARIA M.
179 MAYOR INGENIERO RICART MACHADO, ING. RAMON ARTURO
180 CAPITAN, P.N. ABREU PASTORIZA, RAFAEL S.
181 CAPITAN, P.N. ABREU, ANTONIO
182 CAPITAN, P.N. ACOSTA RODRIGUEZ, ANGEL D.
183 CAPITAN, P.N. ACOSTA RODRIGUEZ, JUAN TOMAS
184 CAPITAN, P.N. ALVAREZ REYES, JUAN
185 CAPITAN, P.N. AMADOR RAMIREZ, CARLOS ML.
186 CAPITAN, P.N. BAUTISTA VALERA, BARTOLO
187 CAPITAN, P.N. BERNABE MELO, PORFIRIO
188 CAPITAN, P.N. CORDERO PICHARDO, CORPORAN
189 CAPITAN, P.N. CORPORAN COCO, JOSE MIGUEL
190 CAPITAN, P.N. CUBILETE PEREZ, CARLOS
191 CAPITAN, P.N. DE LA CRUZ DEL ROSARIO, ANDRES
192 CAPITAN, P.N. DURAN URE–A, ZOILA GABRIELA
193 CAPITAN, P.N. ENCARNACION DURAN,ANDRES BERNARDO
194 CAPITAN, P.N. ESTEVEZ, JUAN JOSE
195 CAPITAN, P.N. ESTEVEZ, MIOSOTIS
196 CAPITAN, P.N. FAMILIA PANIAGUA, HUMBERTO
197 CAPITAN, P.N. FELIZ, VICTOR DANIEL
198 CAPITAN, P.N. FLORENTINO MONTERO, ARCADIO
199 CAPITAN, P.N. GARCIA DIAZ, CARLOS E.
200 CAPITAN, P.N. GARCIA MARTINEZ, JORGE
201 CAPITAN, P.N. GONZALEZ SADY, PABLO R.
202 CAPITAN, P.N. HERASME DIAZ, MARTIN
203 CAPITAN, P.N. HERNANDEZ DIAZ, DANIEL
204 CAPITAN, P.N. HERNANDEZ, MANUEL ANTONIO
205 CAPITAN, P.N. JAQUEZ DE LA CRUZ, PASCUAL
206 CAPITAN, P.N. JORGE RAMIREZ, GABRIEL
207 CAPITAN, P.N. LEDESMA DOLORES, EPIFANIO
208 CAPITAN, P.N. LOPEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO
209 CAPITAN, P.N. LOPEZ MOLINA, JESUS NARCISO
210 CAPITAN, P.N. MARTE CRISOSTOMO, ALFREDO
211 CAPITAN, P.N. MENA, JUAN FRANCISCO
212 CAPITAN, P.N. MENDEZ VENTURA, ALEJANDRO E.
213 CAPITAN, P.N. MERCADO BACILIO, ASI.DENT. LUCINDA
214 CAPITAN, P.N. MIESES CASTILLO, NAZARIO
215 CAPITAN, P.N. MONTERO JIMENEZ, CARMITO M.
216 CAPITAN, P.N. NOLASCO, ENRIQUE
217 CAPITAN, P.N. OVALLE, MIGUEL
218 CAPITAN, P.N. PAREDES DE JESUS, PABLO
219 CAPITAN, P.N. PAREDES, LIC. VIRGILIO
220 CAPITAN, P.N. PEREZ OGANDO,SEVERINO
221 CAPITAN, P.N. PI–A LORENZO, YSIDRO
222 CAPITAN, P.N. RAMIREZ ECHAVARRIA, LUIS MANUEL
223 CAPITAN, P.N. RECIO, AMERICO
224 CAPITAN, P.N. RIVERA RIVERA, MARTIRES
225 CAPITAN, P.N. RIVERA, MANUEL EMILIO
226 CAPITAN, P.N. ROQUE MARTINEZ, SANTOS LAUREANO
227 CAPITAN, P.N. SANCHEZ ADAMES, LIC. ELADIO
228 CAPITAN, P.N. UPIA ABREU, JORGE
229 CAPITAN, P.N. VICTOR PUELLO, JOSE ANTONIO
230 CAPITAN, P.N. BASORA MENDEZ, RAMON CAYETANO
231 CAPITAN, P.N. CABRERA GUZMAN, DR. PEDRO JUAN
232 CAPITAN, P.N. CONCHA DE POLANCO, CARMEN L.
233 CAPITAN, P.N. DE LA ROSA DE LA ROSA, BEATICO
234 CAPITAN, P.N. DE LEON, EUSTAQUIO
235 CAPITAN, P.N. DIAZ NU–EZ, LIC.JUAN ESTEBAN
236 CAPITAN, P.N. EVANGELISTA JEREZ, DRA. MARTA M.
237 CAPITAN, P.N. FAMILIA VIOLA, LICDA BERNARDA
238 CAPITAN, P.N. FELICIANO NOLASCO,LIC.JULIO C.
239 CAPITAN, P.N. LEDESMA PLATA, LIC.FELIX M D/L S.
240 CAPITAN, P.N. MA–ANA ADAMES, RADHAME
241 CAPITAN, P.N. MARTES BLONDEN, ALQUIMEDES
242 CAPITAN, P.N. MEDRANO LAJARA, JUAN ANT.
243 CAPITAN, P.N. MEJIA BUTTEN, MARCIAL ODALIS
244 CAPITAN, P.N. NU–EZ, FERNANDO
245 CAPITAN, P.N. OLMOS HERNANDEZ, JUAN B.
246 CAPITAN, P.N. OVANDO MEJIA, ROBINSON M.
247 CAPITAN, P.N. PEREZ GAVI–O, FRANCISCO RAMON
248 CAPITAN, P.N. PIMENTEL MEDINA, NANCY DE REGLA
249 CAPITAN, P.N. PINALES, LIC. JUAN ANTONIO
250 CAPITAN, P.N. ROSARIO MOREL, ROSA MARIA
251 CAPITAN, P.N. SANTANA VIZCAINO, HIPOLITO
252 CAPITAN, P.N. SUAREZ MADRIGAL, JUAN R.
253 CAPITAN, P.N. TENA ARAGONEZ, DIOGENES GUILLERMO
254 CAPITAN, P.N. URE–A REYES, FELIX ML
255 CAPITAN, P.N. VARGAS DE REYNOSO, ARACELIS
256 CAPITAN, P.N. VERA VALDEZ, NESTOR MANUEL
257 1ER.TTE., P.N. BAEZ RODRIGUEZ, MARTIN A.
258 1ER.TTE., P.N. CALDERON HDEZ, CRECENCIA DEL C
259 1ER.TTE., P.N. CORTORREAL GUZMAN, JUAN CRISOSTOMO
260 1ER.TTE., P.N. DE JESUS PRENSA, LIC. EUGENIA
261 1ER.TTE., P.N. DE LA CRUZ MANZUETA, MARIO
262 1ER.TTE., P.N. DE LA ROSA PEREZ, ALTAGRACIA
263 1ER.TTE., P.N. DURAN DELGADO, SANTO
264 1ER.TTE., P.N. FERRER FRAGOSO, YSAIAS
265 1ER.TTE., P.N. GUERRERO PAULINO, MARIA MAGDALENA
266 1ER.TTE., P.N. MEJIA, NICOLAS
267 1ER.TTE., P.N. MENDEZ, ISIDRO
268 1ER.TTE., P.N. MORALES SEPULVEDA, JOSE
269 1ER.TTE., P.N. MOTA ROSARIO, LUIS R.
270 1ER.TTE., P.N. NU–EZ GARCIA, ENF. JUANITA
271 1ER.TTE., P.N. ORTEGA GARCIA, JUAN E.
272 1ER.TTE., P.N. PASCUAL MARIANO, LEOCADIO
273 1ER.TTE., P.N. PAULINO HERNANDEZ, PONCIANO
274 1ER.TTE., P.N. PEREZ FRANCISCO,LICDA.SOCORRO DEL P.
275 1ER.TTE., P.N. RAMIREZ ALVAREZ, MODESTO
276 1ER.TTE., P.N. RAMIREZ MORENO, GREGORIO
277 1ER.TTE., P.N. REYES FELIZ, ENF. RAMONA G.
278 1ER.TTE., P.N. RODRIGUEZ DE HDEZ., GEORGINA
279 1ER.TTE., P.N. RODRIGUEZ MENDOZA, IDALISA
280 1ER.TTE., P.N. ROMAN MARTINEZ, LOURDES DAISY
281 1ER.TTE., P.N. ROSARIO BATISTA, JUAN N.
282 1ER.TTE., P.N. TURBI, ROSA ERVIRA
283 1ER.TTE., P.N. VASQUEZ ROSADO, FLORA M.
284 1ER.TTE., P.N. ABREU CASTILLO, DR. MIGUEL T.
285 1ER.TTE., P.N. ALFONSECA, LEONARDO
286 1ER.TTE., P.N. AMADOR BERROA, LIC. JOSE ALTAGRACIA
287 1ER.TTE., P.N. BAEZ MENDOZA, JOSE ANT.
288 1ER.TTE., P.N. BREA DIAZ, GILTON
289 1ER.TTE., P.N. BURGOS GOMEZ, FABIO ANTONIO
290 1ER.TTE., P.N. BUSI BERROA, ESTANISLAO
291 1ER.TTE., P.N. CASILLA, BENARDINA
292 1ER.TTE., P.N. DE LEON RODRIGUEZ, LIC.DIEGO
293 1ER.TTE., P.N. DIAZ REYES, JOSE B.
294 1ER.TTE., P.N. DIAZ TEJEDA, BETTY MARGARITA
295 1ER.TTE., P.N. ESTEVEZ DE LA ROSA, FRANCISCO ANTONIO
296 1ER.TTE., P.N. FELIZ YOSEF, CHEL
297 1ER.TTE., P.N. FERMIN MARTES, NORI YSABEL
298 1ER.TTE., P.N. FLORENTINO, SIGFRIDO ANTONIO
299 1ER.TTE., P.N. FRANCO CARO, JUAN ALBERTO
300 1ER.TTE., P.N. GANTIER, LIC. REYMUNDO
301 1ER.TTE., P.N. GARCIA LARA, FRANCISCO E.
302 1ER.TTE., P.N. GARCIA VILLAMAN, DR. MARTIN FCO.
303 1ER.TTE., P.N. GOMEZ RAMIREZ, ALEJANDRO A.
304 1ER.TTE., P.N. GUILLEN JAVIER, FELICIA
305 1ER.TTE., P.N. GUZMAN LOPEZ, RAFAEL A.
306 1ER.TTE., P.N. JIMENEZ CANCU, JULIO CESAR
307 1ER.TTE., P.N. LOPEZ FRIAS, LIC. HECTOR RAFAEL
308 1ER.TTE., P.N. MEDRANO, GUILLERMO
309 1ER.TTE., P.N. MORENO, RICARDO ANT.
310 1ER.TTE., P.N. MOTA FELIZ, PEDRO
311 1ER.TTE., P.N. NABARRO OGANDO, ENF. ANTONIA
312 1ER.TTE., P.N. PERALTA LUNA, ABRAHAN
313 1ER.TTE., P.N. PEREZ , JUAN ALBELARDO
314 1ER.TTE., P.N. PEREZ PE–A, PEDRO ALEJANDRO
315 1ER.TTE., P.N. PINALES SOTO, ENEDINA PAULA
316 1ER.TTE., P.N. PLATA CUEVAS, FRANCISCO
317 1ER.TTE., P.N. PRADO DE LA CRUZ, LIC. JUAN PABLO
318 1ER.TTE., P.N. RAMOS GONZALEZ, CESAR EDUVIGIS
319 1ER.TTE., P.N. REYES DE LEON, JULIO RAFAEL
320 1ER.TTE., P.N. ROLDAN PEREZ, JOSE RENE
321 1ER.TTE., P.N. ROSARIO S., LIC. CLEMENTINA D/C
322 1ER.TTE., P.N. ROSARIO VASQUEZ, CASIMIRO REY
323 1ER.TTE., P.N. SANTOS MARTINEZ, FELIX ANTONIO
324 1ER.TTE., P.N. SANTOS, VICTOR RADHAMES
325 1ER.TTE., P.N. SILVESTRE POLANCO, SANTO A.
326 1ER.TTE., P.N. SOSA ALMONTE, LEONIDAS
327 1ER.TTE., P.N. SOTO, PEDRO
328 1ER.TTE., P.N. SURIEL DIAZ, JOSE ML.
329 1ER.TTE., P.N. VALERIO VALERIO, RAFAEL
330 1ER.TTE., P.N. VASQUEZ, MERY
331 1ER.TTE., P.N. VELEZ AGUILERA, CARLOS MARIA
332 1ER.TTE., P.N. VELEZ GENAO, EVARISTO
333 2DO.TTE., P.N. CRUZ, LIC. JULIO LEONARDO
334 2DO.TTE., P.N. SILVESTRE SANTANA, DR. NEUDIS E.
335 2DO.TTE., P.N. TAVAREZ MOREL, HIPOLITO
336 2DO.TTE., P.N. DE LOS SANTOS PACHECO, JOSEFA
337 2DO.TTE., P.N. DURAN DE CRUZ, JULIA G.D/LA ACENCION
338 2DO.TTE., P.N. FLORES ALVAREZ, CESAR RUBEN
339 2DO.TTE., P.N. HEREDIA CABRAL, JUAN EUSEBIO
340 2DO.TTE., P.N. HERNANDEZ DE LA CRUZ DE GRULLON, GERMANI
341 2DO.TTE., P.N. MUESES MARTINEZ, FELIX
342 2DO.TTE., P.N. MUESES, LUZ MARIA
343 2DO.TTE., P.N. MU–OZ JIMENEZ, ADRIANO
344 2DO.TTE., P.N. MU–OZ MATOS DE MARTINEZ, LUCRECIA Y.
345 2DO.TTE., P.N. PEREZ CONCEPCION, JUAN M.
346 2DO.TTE., P.N. PEREZ, ANGEL DANILO
347 2DO.TTE., P.N. REYES MORA, JOSE YSABEL
348 2DO.TTE., P.N. VELOZ SANTANA, JULIAN
349 2DO.TTE., P.N. VILLAVICENCIO, FELIX MARIA
350 2DO.TTE., P.N. ZABALA RODRIGUEZ, ANDREA

 

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Noalestablishmentdominicano
Noalestablishmentdominicano
53 segundos hace

MIENTRA EL NARCO MAYOR (ABINADER) SE MANTEGAN EN EL PODER Y NO RENUNCIE EL NARCOTRAFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO SEGUIRAN TORTURANDO AL DOMINICANO.

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Freko
Freko
1 minuto hace

Coño por fin se esta haciendo algo carajo

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Hi Camilo
Hi Camilo
5 minutos hace

La plana mayor debe ser abolida, es imposible hacer una gestión con ese tapón de oficiales que son escoria de la sociedad

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El Justiciero II
El Justiciero II
10 minutos hace

…CONCHO PERO «POR FFIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNN«, PERO «YO ESPERO QUE EL HERMANO DEL PENCO Y LOS DEMAS HERMANOS QUE SON GENERALES SEAN RETIRADOS TAMBIEN EN ESE GRUPO«, PORQUE «CLARAMENTE HAY QUE DESMANTELAR URGENTEMENTE ESA ESTRUCTURA MAFIOSA, CORRUPTA Y PERVERSA, MALIGNA QUE DEJO EL PLD AHI, NO SOLAMENTE EN LAS INSTANCIAS CASTRENSES SINO TAMBIEN EN TODO EL TREN ESTATAL, Y ESPERO QUE LA «VIEJA MILAGROS» NO SE OPONGA A ESTO TAMBIEN

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El Justiciero II
El Justiciero II
Responder a  El Justiciero II
3 minutos hace

…PORQUE SINO LE «VOLAMOS LA CABEZA TAMBIEN A ELLA«, LA BARREMOS TAMBIEN, PRETENDIENDO ELLA «DEJAR ESA ESTRUCTURA Y SISTEMA CORRUPTO DE EMPLEOMANIA MAFIOSA E INUTIL EN TODO EL TREN ESTATAL ESTABLECIDO POR EL PLD, DURANTE 16 LARGOS AÑIOS«, PARA «TOMAR DECISIONES DURAS» HAY QUE TENER «MANO DURA«, Y NO «MANO BLANDITA O BLANDENGUERIA«, ESO TIENE QUE ENTENDERLO «MILAGROS Y DEMAS FUNCIONARIOS BLANDENGUES«, SI ES VERDAD QUE «DIZQUE QUEREMOS…

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El Justiciero II
El Justiciero II
Responder a  El Justiciero II
1 minuto hace

APLICAR CAMBIO, SI ES QUE QUEREMOS EN VERDAD, MANO DURA PARA DECISIONES VITALES, TRASCENDENTALES !!!…
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Última edición 1 minuto hace by El Justiciero II
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