PMA alerta alza de inseguridad alimentaria aguda en Haití

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Puerto Príncipe, 30 oct (Prensa Latina) El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó que 6,35 millones de haitianos sufrirán inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2027, y casi dos millones de ellos tendrán déficit nutricional extremo, aseguró hoy una fuente.

El organismo del sistema de las Naciones Unidas presentó un nuevo análisis según el cual el hambre aguda sigue empeorando en Haití y se prevé que alcance niveles récord.

La violencia, la inestabilidad económica, el bajo rendimiento agrícola, el desplazamiento de la población y el creciente impacto de El Niño contribuyen a esta situación.

Según la última Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), 6,35 millones de personas padecerán inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2027, más de medio millón más que en el mismo período de 2026, divulgÃ² este viernes el diario HaitíLibre.

Casi dos millones de habitantes del empobrecido país caribeño se ubicarían en la Fase 4 (Emergencia), con déficits extremos de alimentos, altas tasas de mortalidad y malnutrición aguda crítica, precisa el informe.

Las poblaciones en esa fase podrían verse obligadas a recurrir a estrategias extremas de supervivencia para cubrir sus necesidades básicas.

En ese contexto, el PMA recordó que las mejoras observadas frente a proyecciones anteriores son frágiles y que el apoyo sostenido es indispensable para no perder los avances logrados contra la inseguridad alimentaria crónica.

De acuerdo con la estimación, Más de 1,5 millones de haitianos han tenido que huir de sus hogares por la violencia, entre ellos personas que viven en zonas controladas por grupos armados y otras refugiadas en campamentos de desplazados, que figuran entre los más vulnerables.

Por ello, el ente instó a la comunidad internacional a intensificar su asistencia al país.

Las familias desplazadas a menudo no pueden trabajar ni producir sus propios alimentos. La mayoría vive en condiciones precarias, marcadas por la falta de higiene y el hacinamiento.

Aunque la ayuda alimentaria humanitaria brinda un nivel básico de protección, muchas familias todavía luchan por conseguir una comida al día.

Lauren Landis, directora del PMA en Haití, afirmó que sus equipos observan una desesperación creciente a medida que la violencia sigue desplazando a familias, muchas de las cuales han sido desplazadas varias veces y llegan sin más que la ropa que llevan puesta.

«Esas condiciones favorecen que el hambre y la desnutrición se extiendan entre la población», dijo la experta, quien subrayó la necesidad de combinar la ayuda de emergencia con inversiones a largo plazo que permitan a las comunidades resistir crisis como El Niño.

También se prevé que el hambre se agrave en varias zonas rurales, donde la inseguridad alimentaria pasaría de un nivel de crisis (Fase 3 de la CIF) a uno de emergencia (Fase 4) entre marzo y junio de 2027, en comparación con el mismo período de 2026.

Desde comienzos de año, el PMA trabaja con el gobierno haitiano para asistir a 2,6 millones de personas mediante ayuda alimentaria de emergencia, transferencias monetarias, comidas escolares, programas de protección social y acciones contra la desnutrición infantil, aseguró la fuente.

rc/lld