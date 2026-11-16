PLD ve sectores agropecuarios atraviesan grandes dificultades

Santo Domingo, 15 nov.- El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, denunció este domingo que varios sectores agrícolas y avícolas «atraviesan grandes dificultades» en el país a causa del “abandono de la producción, la improvisación oficial y el afán de negocios por encima del interés nacional”.

Sánchez declaró en un comunicado que “nunca había visto tantos problemas agropecuarios acumulados simultáneamente en el campo dominicano como los que enfrenta actualmente el país”.

El secretario sostuvo que los sectores arroz, pollo y las habichuelas “atraviesan graves dificultades”, como consecuencia de “importaciones que presionan los precios, pérdidas económicas para los productores y un progresivo debilitamiento de los programas de asistencia y apoyo estatal”.

“Lo más preocupante es que el Gobierno, en vez de fortalecer la producción nacional, está creando condiciones que perjudican a quienes producen los alimentos del pueblo», expresó.

Sector arrocero

Respecto al arroz, indicó que la producción nacional promedia unos 13.8 millones de quintales anuales, mientras que las importaciones gubernamentales han alcanzado un promedio de 1.2 millones de quintales por año, lo que significa una acumulación de aproximadamente 8.2 millones de quintales durante los últimos seis años

Advirtió que este volumen de importaciones «genera incertidumbre, presiona el mercado y amenaza la estabilidad de uno de los principales sectores de la economía agropecuaria dominicana».

Sánchez recordó que la actividad arrocera sostiene más de 250,000 empleos directos e indirectos, por lo que consideró “irresponsable exponerla a una competencia desigual sin garantizar previamente las condiciones de productividad y competitividad necesarias”.

Sector avícola

En cuanto al sector avícola, opinó que las importaciones “adicionales” sumadas a la producción nacional, han “generado una sobreoferta que golpea directamente la rentabilidad de los productores dominicanos”.

Explicó que, ante las dificultades para comercializar las aves, los productores se ven obligados a prolongar el período de crianza, que normalmente es de unos 39 días, hasta aproximadamente 50 días, lo que incrementa los costos de producción y los riesgos de deterioro de la calidad del producto.

El dirigente peledeísta también denunció lo que considera un “significativo debilitamiento” de la asistencia gubernamental a los productores de habichuelas de San Juan.

Señaló que durante el último año de la administración del presidente Danilo Medina se destinaron 128.5 millones de pesos al apoyo de ese cultivo, se prepararon gratuitamente las tierras y se facilitaron 23,000 quintales de semillas.

En contraste, afirmó que actualmente se han destinado “apenas” 30 millones de pesos, mientras los agricultores «deben asumir el costo de preparación de sus terrenos y adquirir las semillas por cuenta propia».

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