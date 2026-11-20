El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se sumó a la solicitud de auditar el programa Supérate, impulsada por la Fuerza del Pueblo (FP).

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se sumó a la solicitud de auditar el programa Supérate, impulsada por la Fuerza del Pueblo (FP), ante sospechas de que el Gobierno utiliza las ayudas sociales con fines clientelares y proselitistas.

El vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, consideró necesario que la Cámara de Cuentas examine el manejo de los recursos destinados a la asistencia social y cuestionó el anuncio oficial de incorporar a 700,000 personas a estos beneficios.

El dirigente sostuvo que la expansión genera dudas sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios, especialmente ante el discurso del Gobierno de que el país avanza hacia la meta de hambre cero.

Lorenzo aclaró que su organización no se opone a que las familias necesitadas reciban apoyo estatal, pero acusó al oficialismo de buscar rentabilidad política mediante la distribución de recursos públicos.

«Ahora quieren ir a la campaña con el dinero de Supérate incorporando 700,000 botellas o ciudadanos que solo es para rentabilidad política», expresó.

La Fuerza del Pueblo solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría al programa y pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar posibles irregularidades en su gestión.

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