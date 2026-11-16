Montás dijo este lunes que esta realidad pone de manifiesto la brecha existente entre el crecimiento de la economía y la capacidad de los trabajadores para afrontar el costo de los alimentos.

SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que los ingresos de los trabajadores dominicanos resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar, que supera los RD$50,000 mensuales, lo que evidencia el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

El ex ministro de economía del país,Temístocles Montás, dijo en nombre de esta entidad opositora que aproximadamente 2.6 millones de trabajadores dominicanos reciben ingresos inferiores a los RD$24,000 mensuales, una situación que refleja las dificultades económicas que enfrenta una parte significativa de la población.

BAJO PODER ADQUISITIVO

Montás, quien es vicepresidente del PLD, afirmó que los niveles de crecimiento económico registrados por el país no se traducen en mejores condiciones de vida para la mayoría de los ciudadanos y consideró preocupante que una proporción tan elevada de la fuerza laboral perciba salarios que no permiten cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

“Me está diciendo que la mitad de los trabajadores, que son casi dos millones 600 mil trabajadores, están recibiendo menos de 24 mil pesos. ¿Asumen ustedes, que están en la calle, que con 24 mil pesos aquí la gente la está pasando bien? Aquí hay un problema serio con el bolsillo”, expresó.

El dirigente sostuvo que esta realidad pone de manifiesto la brecha existente entre el crecimiento de la economía y la capacidad de los trabajadores para afrontar el costo de los alimentos, los servicios y otros gastos esenciales.

RECLAMAN MEDIDAS AL GOBIERNO

Ante este panorama, el PLD reclamó al Gobierno la adopción de políticas económicas dirigidas a mejorar los ingresos laborales y reducir el costo de los bienes y servicios de primera necesidad.

La organización opositora consideró necesario impulsar medidas que contribuyan a recuperar el poder adquisitivo de las familias y aliviar la presión económica que enfrentan los hogares dominicanos.

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