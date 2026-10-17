PLD inicia reorganización de su base en San Pedro de Macorís

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SAN PEDRO DE MACORÍS.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inició una jornada de reorganización en esta provincia, como parte del proceso de afiliación y validación de su membresía, previsto entre octubre de 2026 y abril de 2027.

La actividad fue encabezada por Johnny Pujols, secretario general de la organización, quien orientó a los dirigentes sobre las acciones contempladas en el plan de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral (LOE), aprobado durante el X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez.

En el encuentro también participó Zoraima Cuello, vicepresidenta del partido, mientras que Emerson Vegazo, enlace del Comité Político en la provincia, explicó las directrices para ejecutar el proceso durante los próximos seis meses.

Vegazo indicó que esta fase busca identificar, verificar y confirmar a los integrantes de la organización mediante el trabajo de los presidentes de comités de base, quienes contribuirán a actualizar los registros de sus respectivas estructuras.

La asamblea reunió a miembros del Comité Central, presidentes de comités municipales, distritos municipales e intermedios, así como enlaces de distintas demarcaciones. La delegación provincial estuvo encabezada por Blas Henríquez, presidente del PLD en San Pedro de Macorís.

Durante la jornada, Pujols también juramentó a nuevos integrantes, entre ellos ciudadanos provenientes de otras organizaciones políticas, quienes se comprometieron a trabajar por el partido de cara a los próximos procesos electorales.

La Secretaría General y la comisión responsable del proceso prevén realizar encuentros en las distintas provincias para orientar a la dirigencia sobre esta etapa de reorganización.

La jornada se realizó luego de una asamblea nacional encabezada por Danilo Medina, presidente del PLD, y Pujols, en la que llamaron a completar las tareas organizativas con miras a los próximos comicios.

dh/am