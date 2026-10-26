PLD honrará memoria de Reinaldo Pared Pérez

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SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convocó a sus miembros y dirigentes a participar en una misa en memoria de Reinaldo Pared Pérez, al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento.

La eucaristía, organizada por sus familiares, será celebrada este miércoles 28 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en la parroquia San Juan Bosco, ubicada en el sector del mismo nombre, en esta capital.

A través de sus canales oficiales, la organización invitó a sus militantes a acompañar a los familiares del dirigente y recordar sus aportes a la política, la docencia universitaria y la vida municipal y legislativa del país.

Durante el IX Congreso Ordinario del PLD, Pared Pérez fue declarado secretario general ad vitam. Posteriormente, el X Congreso de la organización llevó su nombre en reconocimiento a su legado político y a su contribución al fortalecimiento institucional del partido.

dh/am