PLD: dificultades arroceros son por excesivas importaciones

Con motivo del Día Internacional del Arroz, el exadministrador del Banco Agrícola sostuvo, mediante un comunicado, que las medidas gubernamentales han perjudicado la producción nacional y alterado el equilibrio entre productores, comerciantes, molineros y consumidores.

DIFICULTADES EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Señaló que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en los períodos 1982-1986 y 2000-2004, también se registraron dificultades en el sector arrocero, aunque consideró que la situación actual, iniciada en 2020, ha sido más grave.

Aseguró que los préstamos concedidos por el Banco Agrícola a los pequeños y medianos productores de arroz están por debajo de los niveles registrados en 2017.

Asimismo, afirmó que la producción nacional no ha logrado alcanzar durante la actual administración los volúmenes obtenidos en 2018 y 2019, cuando gobernaba el PLD.

Segura Foster también expresó preocupación por la situación del Banco Agrícola y de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), entidades que, según manifestó, han perdido capacidad para respaldar a los productores nacionales.

IMPORTACIONES Y ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

En relación con el comercio exterior, Segura Foster sostuvo que la entrada de grandes cantidades de arroz importado provocó una acumulación de inventarios en los almacenes de los molineros.

Explicó que esta situación redujo las compras de arroz nacional y presionó a la baja los precios pagados a los productores por sus cosechas.

Indicó que durante 2024 y 2025 el 31 % del arroz importado procedió de Estados Unidos, mientras que el 69 % restante fue adquirido en países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El exfuncionario consideró necesario revisar la política de importaciones para garantizar la estabilidad de la producción arrocera nacional y proteger las condiciones económicas de los distintos actores que integran la cadena de comercialización de este cereal.

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