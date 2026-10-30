PLD cuestiona manejo dado por el Gobierno ante crisis haitiana

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SANTO DOMINGO.— El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Radhamés Camacho criticó la gestión del Gobierno ante la crisis haitiana y calificó de improvisadas sus decisiones en materia migratoria, seguridad fronteriza y políticas públicas.

Camacho, miembro del Comité Político del PLD, afirmó que las relaciones entre República Dominicana y Haití deben analizarse desde sus causas estructurales, entre ellas la inestabilidad política y la ausencia de instituciones sólidas en el país vecino.

Sostuvo que los haitianos que cruzan la frontera buscan satisfacer necesidades básicas y no responden necesariamente a propósitos políticos.

El expresidente de la Cámara de Diputados cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre el control fronterizo y el tráfico de pertrechos militares. También señaló contradicciones en los anuncios gubernamentales sobre estos asuntos.

Camacho consideró que el debate migratorio debe centrarse en la aplicación de la Constitución y las leyes, sin desconocer la importancia de Haití como socio comercial ni la demanda de trabajadores haitianos en sectores como la construcción y la agricultura.

Asimismo, rechazó que la discusión se limite al eventual apoyo a El Salvador y planteó la necesidad de una política migratoria organizada, con reglas claras y mecanismos de control.

El dirigente opositor atribuyó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) falta de planificación en áreas como la agricultura, la seguridad ciudadana y el sistema eléctrico.

dh/am