PLD cuestiona manejo dado por el Gobierno ante crisis haitiana

imagen

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.— El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Radhamés Camacho criticó la gestión del Gobierno ante la crisis haitiana y calificó de improvisadas sus decisiones en materia migratoria, seguridad fronteriza y políticas públicas.

Camacho, miembro del Comité Político del PLD, afirmó que las relaciones entre República Dominicana y Haití deben analizarse desde sus causas estructurales, entre ellas la inestabilidad política y la ausencia de instituciones sólidas en el país vecino.

Sostuvo que los haitianos que cruzan la frontera buscan satisfacer necesidades básicas y no responden necesariamente a propósitos políticos.

El expresidente de la Cámara de Diputados cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre el control fronterizo y el tráfico de pertrechos militares. También señaló contradicciones en los anuncios gubernamentales sobre estos asuntos.

Camacho consideró que el debate migratorio debe centrarse en la aplicación de la Constitución y las leyes, sin desconocer la importancia de Haití como socio comercial ni la demanda de trabajadores haitianos en sectores como la construcción y la agricultura.

Asimismo, rechazó que la discusión se limite al eventual apoyo a El Salvador y planteó la necesidad de una política migratoria organizada, con reglas claras y mecanismos de control.

El dirigente opositor atribuyó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) falta de planificación en áreas como la agricultura, la seguridad ciudadana y el sistema eléctrico.

 

dh/am

Compártelo en tus redes: