PLD critica fondos para siembra de habichuelas en San Juan

SAN JUAN.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó de insuficientes los RD$30 millones destinados por el Ministerio de Agricultura a la siembra de habichuelas en San Juan, al considerar que los recursos solo permitirán cubrir 60,000 tareas, equivalentes al 40 % de la superficie tradicionalmente cultivada.

El exsenador y secretario de Asuntos Agropecuarios de la organización, Adriano Sánchez Roa, afirmó que la asignación representa una reducción significativa frente a los RD$128.5 millones invertidos en 2019, durante la administración de Danilo Medina.

Explicó que los 10,000 quintales de semillas anunciados permitirían sembrar unas 60,000 tareas, mientras que en 2019 se distribuyeron 23,000 quintales subsidiados para cubrir aproximadamente 138,000 tareas.

Sánchez Roa también cuestionó la eliminación de la preparación gratuita de terrenos, que ahora tiene un costo de RD$200 por tarea y puede alcanzar los RD$400 en el sector privado.

Advirtió que la reducción de los incentivos incrementa los costos de producción y afecta la rentabilidad de los agricultores de Pedro Corto, Las Matas de Farfán, Juan de Herrera y otras comunidades.

El dirigente señaló que entre enero y mayo de 2026 el país importó 42,634 toneladas métricas de habichuelas, por un valor superior a US$39.2 millones. Agregó que en 2025 las compras externas superaron los US$87.8 millones.

Ante esta situación, propuso elevar a 20,000 quintales la disponibilidad de semillas certificadas subsidiadas, restablecer la preparación gratuita de terrenos, saldar RD$510 millones adeudados a productores y propietarios de tractores, así como garantizar asistencia técnica y precios de sustentación.

El PLD exhortó al Gobierno a fortalecer los programas de apoyo agrícola para proteger la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

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