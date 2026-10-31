PLD califica de abusivo aumento del precio del marbete

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SANTO DOMINGO.– Los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Charles Mariotti Paz y Mayobanex Martínez calificaron de abusivo el aumento del Impuesto de Circulación Vehicular, conocido como marbete, para el período 2026-2027.

Entrevistados por separado en el Congreso Nacional, ambos legisladores consideraron que el incremento representa una carga adicional para los ciudadanos, en medio del encarecimiento de los combustibles, la electricidad y los productos de la canasta básica.

Mariotti Paz sostuvo que el ajuste constituye otro golpe a la economía familiar y cuestionó que el Gobierno aumente los ingresos fiscales a costa de los consumidores.

“Son mil pesos más que le están sacando a los dominicanos. Cuando le sumamos a esto el aumento de los combustibles, la factura eléctrica y la canasta básica familiar, vemos que todo está aumentando”, expresó.

De su lado, Martínez consideró desproporcionado el incremento y advirtió sobre su impacto en la economía de los propietarios de vehículos.

“Vemos este aumento descomunal. Esto impacta negativamente los bolsillos de los ciudadanos”, manifestó.

Mediante una resolución, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estableció que los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, pagarán RD$2,000 por el marbete, lo que representa un incremento de RD$500.

El ajuste ha generado rechazo entre organizaciones comunitarias, conductores, legisladores y dirigentes políticos, que cuestionan el aumento dispuesto para el nuevo período fiscal.

dh/am