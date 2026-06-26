PLD asegura disputa el primer lugar en la preferencia electoral

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SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, aseguró que esa organización política compite actualmente por el primer lugar en la preferencia del electorado, al tiempo que sostuvo que el Gobierno utilizó el sistema judicial para perseguir al partido y a sus principales dirigentes entre 2020 y 2024.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, reseñada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, Pujols afirmó que la ciudadanía ha comenzado a cambiar su percepción sobre las acciones emprendidas contra exfuncionarios de la administración encabezada por Danilo Medina.

«El pueblo dominicano es inteligente y poco a poco se ha dado cuenta de la campaña despiadada que hubo en contra del Partido de la Liberación Dominicana, utilizando todo el aparato de justicia para perseguir a los exfuncionarios», expresó.

El dirigente peledeísta sostuvo que, mientras se desarrollaban esos procesos judiciales, el país experimentó un retroceso en materia de políticas públicas, calidad de los servicios y condiciones de vida de la población, lo que, a su juicio, ha llevado a los ciudadanos a valorar nuevamente la gestión del PLD.

Pujols defendió los gobiernos de esa organización, asegurando que cumplieron sus principales compromisos y desarrollaron iniciativas que no figuraban en sus propuestas iniciales, como la creación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Al referirse al panorama político de cara a las elecciones de 2028, consideró que el escenario está dividido entre tres fuerzas principales, por lo que ninguna alcanza el 50 % de la intención de voto requerido para obtener la victoria en primera vuelta.

«El camino que queda por recorrer todavía es largo», manifestó.

Sobre el proceso interno para escoger al aspirante presidencial con mayor respaldo, previsto para octubre, Pujols afirmó que se desarrolla con normalidad, destacando la madurez de los precandidatos y el trabajo de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026), la cual, según dijo, conduce el proceso con eficiencia y equilibrio.

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