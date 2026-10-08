PLD advierte desventaja de RD frente a EE. UU. en arroz

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Richard Medina, advirtió sobre la dificultad de competir con Estados Unidos en el sector arrocero debido a la amplia diferencia en la escala de producción.

Durante su participación en el programa El Día, Medina señaló que las fincas arroceras de estados como Arkansas y Luisiana pueden ser entre 28 y 48 veces más grandes que las explotaciones dominicanas, lo que genera ventajas significativas en costos y productividad.

El también docente consideró complejo renegociar a largo plazo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), debido a que cualquier modificación requiere el consenso de los países firmantes.

Sin embargo, planteó que el país debe buscar soluciones mediante negociaciones bilaterales y defender sus intereses en condiciones dignas, siempre respetando el acuerdo comercial.

“La República Dominicana debe tratar de negociar en situación digna respetando el acuerdo por sobre todo”, afirmó.

Medina destacó que el arroz es el cereal de mayor consumo nacional y constituye un pilar socioeconómico, por los cientos de miles de empleos directos e indirectos que genera.

Asimismo, resaltó los esfuerzos de modernización realizados por los productores y recordó que durante el gobierno del expresidente Danilo Medina fueron introducidas dos nuevas variedades destinadas a elevar el rendimiento.

El dirigente político sostuvo que República Dominicana cuenta con elementos favorables para negociar con Washington, entre ellos su condición de uno de los pocos socios regionales con los que Estados Unidos mantiene un superávit comercial y su importancia como aliado en el Caribe y Centroamérica.

dh/am