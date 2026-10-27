Piden transformar crecimiento economía desarrollo industrial

El Presidente Abinader, junto a ejecutivos del gremio empresarial, entregan el galardon al Merito a Juan José Attias.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) llamó a convertir el crecimiento económico del país en una transformación productiva que fortalezca la industria nacional, amplíe los encadenamientos empresariales y genere mayor valor agregado.

El planteamiento fue presentado por el presidente del gremio, Julio Virgilio Brache, durante la entrega de los Galardones Industriales 2026, en la que fueron reconocidos el empresario Juan José Attias Hamna, Industrias Banilejas (INDUBAN) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

CUATRO PILARES PARA LA TRANSFORMACIÓN

Brache afirmó que los cambios tecnológicos y la reorganización de las cadenas internacionales de suministro abren oportunidades para la manufactura dominicana, pero advirtió que el crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera no debe generar complacencia.

«El gran desafío que tenemos por delante es convertir el crecimiento económico en una verdadera transformación productiva. Y en el centro de ese proceso debe estar indefectiblemente la industria», expresó.

Identificó cuatro prioridades para avanzar: garantizar energía confiable a precios competitivos, formar talento acorde con las necesidades industriales, aumentar la productividad mediante la tecnología y promover la formalidad empresarial y laboral.

También consideró necesario impulsar reformas laborales, tributarias y de seguridad social que faciliten la creación de empresas y empleos formales, sin perjudicar a quienes cumplen con la ley.

MÁS VÍNCULOS ENTRE EMPRESAS

El presidente de la AIRD defendió una mayor integración entre la industria local, las zonas francas y las actividades exportadoras, a fin de desarrollar proveedores nacionales, incorporar talento dominicano y facilitar la transferencia de conocimientos.

Asimismo, sostuvo que el diálogo entre los sectores público y privado debe traducirse en resultados concretos. Destacó la participación de la AIRD en Meta RD 2036, mediante propuestas sobre simplificación regulatoria, financiamiento productivo, innovación y formación técnica.

RECONOCEN A EMPRESARIOS E INSTITUCIONES

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, resaltó que los galardones reconocen las trayectorias de empresarios e instituciones que contribuyen al desarrollo industrial.

Señaló que detrás de cada industria hay años de inversión, dificultades superadas y trabajadores cuyo esfuerzo impulsa el crecimiento empresarial y genera oportunidades en las comunidades.

an/am