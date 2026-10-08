Piden prisión para hombre robó 3.6 millones y hirió a motorista

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Eslyn Yoel De los Ángeles (Joel), acusado de despojar de RD$3,639,292 a un hombre de 66 años que se encontraba en una plaza comercial del Distrito Nacional para realizar un depósito bancario.

EL IMPUTADO HABRÍA DISPARADO CONTRA DOS MOTORISTAS

La solicitud fue presentada por la procuradora de corte Elizabeth Tucent, de la Fiscalía del Distrito Nacional, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. La audiencia fue fijada para este jueves 8 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el pasado 5 de octubre, alrededor de las 12:30 de la tarde, cuando De los Ángeles habría amenazado con un arma de fuego a la víctima y le sustrajo una funda que contenía el dinero destinado al depósito bancario.

Tras cometer el robo, el imputado huyó del lugar e intentó abordar a un motorista, quien se negó a transportarlo. Según el expediente, De los Ángeles le disparó, pero el proyectil no lo alcanzó debido al casco que llevaba puesto.

FUE ARRESTADO EN FLAGRANTE DELITO

Posteriormente, el imputado habría abordado a otro motorista, al que anunció que se trataba de un atraco y le disparó en la cabeza. El hombre sufrió lesiones cuya evolución permanece pendiente, según el certificado médico legal.

De los Ángeles continuó huyendo hasta llegar a una parada de motoristas, donde fue retenido por varias personas que llamaron al Sistema 9-1-1. Una patrulla policial llegó al lugar, le informó sus derechos constitucionales y procedió a su arresto en flagrante delito.

El Ministerio Público califica provisionalmente los hechos como robo agravado, tentativa de homicidio agravado y violaciones a la Ley de Armas 631-16. La acusación incluye, entre otras pruebas, el acta de arresto por infracción flagrante levantada el 5 de octubre.

an/am