Piden informe sobre obras escolares y plataforma digital

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SANTO DOMINGO.– La diputada Selinée Méndez solicitó al Ministerio de Educación (MINERD) un informe sobre las obras escolares pendientes en el Distrito Nacional, los recursos invertidos en infraestructura y los resultados de su plataforma digital.

La legisladora informó que depositó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados para requerir al presidente de la República que instruya al MINERD a entregar la información en un plazo de 30 días.

El documento solicita detalles sobre la Fase 3 del plan de construcción de planteles, incluidos los centros contemplados, su ubicación, capacidad, presupuesto y cronograma de ejecución.

También requiere datos sobre los fondos asignados y ejecutados desde 2023, así como el estado de las obras concluidas y pendientes. Méndez propuso priorizar en el Presupuesto General del Estado de 2027 los recursos necesarios para ampliar la oferta de aulas.

Entre los proyectos mencionados figuran las ampliaciones de los centros educativos Doña Socorro y Salomé Ureña, que, según la diputada, continúan pendientes pese a haber sido objeto de solicitudes anteriores.

Méndez también pidió aclarar cuánto se ha invertido en la plataforma digital del Ministerio, cuáles servicios ofrece y qué resultados ha producido. Cuestionó que algunos procesos y registros todavía se realicen manualmente.

Afirmó que la digitalización debe facilitar la actualización de los expedientes estudiantiles, el control de la matrícula, la disponibilidad de cupos y la gestión de pagos a suplidores.

La congresista sostuvo que dará seguimiento al tema desde el Congreso para verificar el uso de los recursos públicos y exigir resultados concretos en infraestructura y modernización educativa.

dh/am