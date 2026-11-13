HAITÍ: Recuperan estadio que pandilleros tenían bajo control

PUERTO PRINCIPE.- Las fuerzas de seguridad de Haití recuperaron este jueves el control del principal estadio del país, bajo control de pandillas desde febrero de 2024 y donde la selección nacional jugaba sus partidos antes de verse obligada al exilio.

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó en un comunicado que tomó el «control total» del estadio Sylvio Cator y sus alrededores en el centro de Puerto Príncipe, en una operación realizada en la madrugada junto a la Task Force, un grupo de seguridad privada al servicio del gobierno.

Tras la recuperación, la PNH entregó la custodia del recinto a las Fuerzas Armadas de El Salvador para consolidar el espacio recuperado. El diario Le Nouvelliste reportó la presencia de más de veinte blindados y camiones en el interior.

ANUNCIO DE BUKELE Y BASE OPERATIVA

El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó la operación en un mensaje en criollo haitiano en X. Anunció que sus tropas instalarán allí una base operativa para «avanzar hacia el interior del territorio controlado por las pandillas».

«Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias», añadió.

En su publicación incluyó video de soldados y vehículos blindados ingresando al estadio. Según Bukele, durante la operación se encontraron varios cráneos humanos dentro de las instalaciones.

DESPLIEGUE SALVADOREÑO

La operación se enmarca en el despliegue de unos 2.000 soldados salvadoreños ordenado por Bukele, quien el martes había anunciado la destrucción del «cuartel general» de la pandilla 400 Mawozo.

El despliegue adicional se produjo tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños – parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión multinacional apoyada por la ONU – luego de una emboscada el 18 de octubre en Puerto Príncipe.

La GSF se desmarca de las acciones bilaterales ordenadas directamente por Bukele.

UN SÍMBOLO DE LA CRISIS

Inaugurado en 1953, con capacidad para unas 10.000 personas y nombrado en honor al medallista olímpico de 1928, el Sylvio Cator es el estadio nacional de Haití.

La violencia de las pandillas obligó a la selección haitiana, integrada por jugadores que no vivían en su país, a jugar en Curazao sus partidos como local en la pasada eliminatoria del Mundial de Norteamérica.

Pese a lograr la clasificación histórica, el equipo cayó en primera ronda ante Escocia, Brasil y Marruecos.

Hasta el momento la PNH no informó balance de víctimas o arrestos durante la toma del estadio.

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