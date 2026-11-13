Carlos Ramírez termina entre los primeros 20 windsurf Dakar

SALY, Senegal.- El dominicano Carlos Ramírez concluyó en el puesto 18 de la prueba de windsurf de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, celebrada en playa Saly Oeste.

La participación de Ramírez puso punto final a la agenda de compeetencias de la delegación de Reepública Dominicana.

El joven velerista, de apenas 14 años, completó su participación entre los 24 competidores que accionaron en la justa olímpica juvenil, en lo que representó su primera experiencia internacional.

La medalla de oro correspondió para el griego Evangelos Kyriazakos, la plata fue para el hongkonés Hoi Tik NG y el bronce para el tunisio Rayen Briki.

En la jornada de cierre, el nativo de Cabarete, Puerto Plata, terminó en el puesto 15 de la regata 12, mientras que en las mangas 13 y 14 ocupó los lugares 18 y 20, respectivamente.

Su mejor resultado llegó en la segunda regata, cuando consiguió el noveno puesto. En la primera terminó 13, en la tercera fue 15 y posteriormente registró las posiciones 17, 16 y 14.

El tramo más complicado llegó en las regatas siete, ocho, nueve y diez, en las que cometió infracciones que afectaron su desempeño. En la undécima, sin embargo, logró cerrar en el puesto 11.

Ramírez es uno de los jóvenes talentos de la vela dominicana. En 2025 se proclamó campeón junior del torneo Pablito Guzmán Cabarete Classic, mientras que este año ocupó el segundo lugar en una competencia organizada por la Federación Dominicana de Vela.

Además del windsurf, ha incursionado en las modalidades de slalom, iQFoil y windsurf foil, ampliando su experiencia y formación en los deportes de vela.

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