Jasson Domínguez pega jonrón en victoria Aguilas sobre Toros

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Las Águilas Cibaeñas derrotaron 7 carreras por 4 a los Toros del Este la noche de este jueves, en el Estadio Cibao, en un partido reasignado del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, resultado que permitió al conjunto amarillo salir del último lugar de la tabla de posiciones.

La novena cibaeña tomó el control del encuentro desde la primera entrada, cuando fabricó cuatro carreras para establecer una ventaja temprana que supo administrar durante el resto del partido.

Luis Liberato encabezó la ofensiva aguilucha con un doble que permitió anotar a Steward Berroa, mientras Raynel Delgado conectó un sencillo que llevó al plato a Adael Amador y amplió la ventaja de los locales.

JASSON DOMÍNGUEZ CONECTA SU PRIMER JONRÓN

Los Toros reaccionaron en el tercer episodio con dos anotaciones, mediante imparables de Yairo Muñoz, Ronny Simón y Félix Reyes, para acercarse 4-2 en el marcador.

Sin embargo, en la cuarta entrada, Jasson Domínguez disparó su primer cuadrangular de la temporada, un batazo solitario entre los jardines derecho y central que colocó la pizarra 5-2.

Las Águilas agregaron otra carrera en el séptimo episodio, mediante un sencillo de Juan Carlos Escarra que permitió anotar a Luis Liberato.

Los romanenses intentaron regresar al partido en el octavo, cuando produjeron dos carreras para reducir la diferencia a 6-4. No obstante, los aguiluchos respondieron con otra anotación en ese mismo episodio para establecer el definitivo 7-4.

DYL​​AN FILE SE LLEVA LA VICTORIA

El lanzador Dylan File obtuvo el triunfo, mientras Gabriel Ponce cargó con la derrota. Jonathan Aro consiguió su tercer salvamento de la campaña.

Ambos conjuntos conectaron nueve imparables, pero las Águilas aprovecharon mejor sus oportunidades ofensivas y terminaron el encuentro sin cometer errores.

Con este resultado, las Águilas mejoraron su récord a 8 victorias y 12 derrotas, mientras los Toros quedaron con marca de 8-13, descendiendo al último puesto de la clasificación.

El triunfo representó el segundo consecutivo para el conjunto de Santiago, que también había derrotado 3-2 a los Tigres del Licey en la jornada anterior.

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