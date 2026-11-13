Academia Fuerza Aérea recibe copa Juegos Interacadémicos

SANTO DOMINGO.– La Academia Aérea General de Brigada Piloto Frank Félix Miranda, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), recibió este jueves el trofeo que la acredita como campeona de los XXIX Juegos Deportivos Interacadémicos para Cadetes y Guardiamarinas 2026, durante una ceremonia de premiación que reunió a las principales autoridades militares y policiales del país.

El acto se celebró en la Caseta de Ceremonia Osvaldo Cepeda Cepeda, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, donde se realizó la entrega oficial de la copa a la representación de la academia ganadora, en reconocimiento a su destacada actuación durante las competencias.

Entre las autoridades presentes estuvieron el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Rafael Ernesto Rodríguez García.

Los altos oficiales participaron en la ceremonia de reconocimiento a los atletas militares y cadetes que compitieron en las diferentes disciplinas de esta tradicional justa deportiva interacadémica.

ACADEMIA AÉREA DOMINÓ LA CLASIFICACIÓN GENERAL

La representación de la Fuerza Aérea alcanzó el campeonato al acumular 414 puntos, producto de 61 medallas, distribuidas en 27 de oro, 21 de plata y 13 de bronce.

El Ejército de República Dominicana ocupó la segunda posición, con 18 medallas de oro y 325 puntos, mientras que las demás academias participantes completaron la clasificación general.

DESTACADA ACTUACIÓN EN DIFERENTES DISCIPLINAS

Entre los resultados más sobresalientes de la Academia Aérea figura su dominio en natación, donde conquistó ocho medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

También sobresalió en tenis de mesa, al obtener cuatro preseas doradas en las modalidades por equipos e individuales, tanto masculinas como femeninas.

En atletismo, sus cadetes protagonizaron una destacada participación en las pruebas de 10 kilómetros, conquistando los primeros lugares en ambas ramas y ocupando las tres posiciones del podio masculino.

DEPORTE, DISCIPLINA Y FORMACIÓN MILITAR

Los XXIX Juegos Deportivos Interacadémicos reunieron a cadetes y guardiamarinas de las academias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como de la Escuela para Cadetes de la Policía Nacional.

La competencia estuvo dedicada al general de brigada retirado Persio Romeo Lugo Lugo, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al deporte militar.

Con la entrega del trofeo de campeón, la Academia Aérea General de Brigada Piloto Frank Félix Miranda celebra un importante logro institucional y deportivo, resultado del esfuerzo, la preparación y la disciplina de sus cadetes y del personal que acompañó su participación.

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