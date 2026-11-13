Anuncian torneo béisbol doble A de la provincia Monte Plata

MONTE PLATA.- Después de diez años de espera, el Tormeo de Béisbol Doble A de la provincia Monte Plata volverá a celebrarse a partir del próximo sábado, dia en que está pautada la ceremonia de apertura en el estadio municipal Isidro Santana.

En esta ocasión participarán los seleccionados de Sabana Grande de Boyá, Bayaguana, Yamasa, Peralvillo y Monte Plata.

Detalles del evento fueron ofrecidos en rueda de prensa que encabezaron el presidente del Comité Organizador, Víctor Pichardo, y el comisionado Nacional de Béisbol Profesional, el ex pelotero de Grandes Ligas Junior Noboa.

En el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, celebrado en el Palco de Prensa del Estadio Quisqueya Juan Marichal, se resaltó el extraordinario talento con que cuenta el béisbol de Monte Plata y que su torneo Doble A promete sacudir el entusiasmo de toda la fanaticada de la zona.

“Este esperado evento deportivo se relanza con una propuesta llamativa que integrará a importantes figuras de las Grandes Ligas (MLB) y talentos de los diferentes equipos provinciales, convirtiendo a la región en el centro de atención de la pelota aficionada”, planteó Pichardo, quien también es cónsul dominicano en Mayagüez.

Agradeció de manera especial a los patrocinadores y a todas las instituciones que brindan su respaldo al evento, cuya ceremonia de apertura está programada para las dos de la tarde del próximo sábado, con la presencia del ex Grandes Ligas Nelson Cruz y otras estrellas del. Béisbol Profesional.

Destacó el firme apoyo de Kelvin Cruz, ministro de Deportes; el ministro del Mived y a Junior Novoa, comisionado nacional de Béisbol, quienes con su valiosa colaboración están haciendo posible la realización de este importante evento.

Pichardo resaltó que Monte Plata se ha consolidado como la capital del deporte nacional y un referente internacional, recordando el hito histórico logrado en julio pasado cuando tres grandes ligas oriundos de Sabana Grande de Boyá, Elly de la Cruz Rojos de Cincinnati), José Sirí (Los Angelinos de Los Ángeles) y Eddy Yean (Nacionales de Washington) jugaron de manera simultánea en una misma noche. “Este es un torneo que viene a rescatar el béisbol doble A, diseñado para seguir desarrollando y fortaleciendo el deporte en nuestra provincia con la presencia de todos nuestros prospectos y jugadores de ligas menores e invernales”, expresó Pichardo al invitar a la apertura oficial este próximo sábado.

Además de Pichardo y Noboa, la rueda de prensa contó con la presencia del diputado Jhon Contreras, el inmortal del deporte dominicano Isaac Ogando, el periodista Primitivo Cadete; Humberto Vilchez, Diomedes De la Cruz, Chicho Velgal, entre otros.

Habla Junior Noboa

De su lado, Junior Noboa, comisionado nacional de Béisbol, valoró el respaldo masivo de la comunidad y la trascendencia de la provincia.

Noboa, con más de 30 años de experiencia como escucha (scout), enfatizó que este tipo de plataformas son claves para brindar oportunidades a los jóvenes talentos.

“Nos sentimos sumamente orgullosos del apoyo que recibe este torneo en Monte Plata; aquí no solo se disfruta de un gran nivel de juego, sino que abrimos puertas para que nuestros muchachos consigan becas de estudios y sigan persiguiendo el sueño de llegar al béisbol profesional”, afirmó Noboa.

El campeonato contará con la participación de los equipos representativos de los municipios de Monte Plata (cabecera), Bayaguana, Sabana Grande de Boyá y una representación conjunta de Peralvillo y Yamasá.

La acción iniciará este fin de semana en el estadio Isidro Santana del Complejo Deportivo de Monte Plata y se extenderá de forma escalonada por los diferentes municipios para garantizar el disfrute de toda la familia y los fanáticos, según planteó el director técnico, Humberto Vilchez.

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