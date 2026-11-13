EE.UU: Un muerto, 4 heridos tras un tiroteo en Washington

Autoridades atienden la emergencia causada por un tiroteo en Logan Circle, un barrio de Wasghinton (EE.UU.), este 12 de noviembre de 2026. EFE/Emily Curiel

Washington, 13 de noviembre 2026 (EFE).- Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un tiroteo este jueves en el centro de Washington, donde también falleció el sospechoso, al parecer por un disparo autoinfligido, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en un gimnasio del vecindario de Logan Circle, a 1,3 kilómetros de la Casa Blanca. Posteriormente el supuesto agresor se atrincheró en un apartamento, donde fue rodeado por fuerzas de seguridad.

IDENTIFICAN AL SOSPECHOSO

La Policía de Washington identificó a Matt Wade Lambert, médico de 55 años, como autor de los disparos , en un ataque que las autoridades creen que se relaciona con una disputa judicial que el hombre mantenía por unos problemas de humedad en su edificio.

La víctima mortal fue identificada como James Stewart, de 46 años, administrador del inmueble donde residía Lambert en el vecindario de Logan Circle, un kilómetro al norte de la Casa Blanca, según la última actualización policial.

UN HERIDO EN ESTADO CRÍTICO

«Cuatro otras víctimas han sobrevivido. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte», agregaron las autoridades en rueda de prensa.

Entre los heridos habrían trabajadores de una obra en construcción en la calle cercana y personas que se encontraban en el vestíbulo del edificio donde se encuentra el gimnasio.

Personas dentro de las instalaciones describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

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