Fedojudo celebrará campeonato nacional de cadete y junior

SANTO DOMINGO. Con la participación de un total de cerca de 300 atletas, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) celebrará este sábado el Campeonato Nacional Cadete y Junior masculino y femenino en la Casa Nacional de ese deporte del Centro Olímpico.

La ceremonia de inauguración está pautada para las 11:30 de la mañana, donde los directivos de la Fedojudo entregarán un reconocimiento a la ex atleta María García, por su escogencia al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y cuya ceremonia será este domingo.

Las competencias están previstas para arrancar desde las 9:00 de la mañana, mientras que a la ceremonia de inauguración han sido invitadas diversas personalidades deportivas, funcionarios y militares, según dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Fedojudo.

La modalidad cadete tendrá la participación de 150 atletas, mientras que en junior competirán 96, tanto en masculino como en femenino.

El campeonato reunirá a los mejores competidores de ambas modalidades provenientes de las distintas asociaciones de judo afiliadas a la Fedojudo.

El certamen forma parte del programa de actividades que ejecuta la Fedojudo con el objetivo de impulsar el desarrollo y evaluar el trabajo que vienen realizando las asociaciones deportivas de esa entidad.

of-am