FP exige Gobierno diga qué ha hecho con RD$460 mil millones

Juan Gómez, secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, en rueda de prensa este martes, junto a otros dirigentes.

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SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) exigió al Gobierno presentar un balance “público y verificable” de aproximadamente RD$460,000 millones que, según este partido opositor, han sido recaudados mediante impuestos a los hidrocarburos entre 2021 y 2026.

Denunció qué ha habido aumentos de hasta un 94.8 % en los precios de los combustibles desde agosto de 2020 y unos RD$125,000 millones en subsidios.

El reclamo fue presentado por el secretario de Energía de la FP, Juan Gómez, durante una rueda de prensa en la que estuvieron el secretario general, Antonio Florián, así como dirigentes y representantes legislativos del partido opositor.

AUMENTOS DE HASTA UN 94.8 %

Gómez explicó que, entre agosto de 2020 y octubre de 2026, la gasolina premium pasó de RD$206.60 a RD$358.10 por galón, un alza de 73.3 %; la regular de RD$196.30 a RD$317.50, equivalente a 61.7 %, y el gasoil óptimo de RD$163.30 a RD$318.10, para un incremento de 94.8 %.

El gasoil regular pasó de RD$150.70 a RD$270.80, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) aumentó de RD$111.90 a RD$135.20.

PIDE EXPLICAR IMPUESTOS Y SUBSIDIOS

Según la FP, existe una diferencia aproximada de RD$335,000 millones entre las recaudaciones y los recursos destinados a subsidiar los combustibles. Por ello, reclamó un informe consolidado que precise el destino de los fondos y los montos efectivamente ejecutados.

Gómez también cuestionó que, pese al compromiso anunciado el 19 de junio de mantener congelados durante 90 días los precios de los combustibles esenciales, condicionado a que el petróleo WTI no superara los US$95 por barril, posteriormente se aplicaran tres aumentos consecutivos.

PROPONEN MEDIDAS PARA CONTENER LOS PRECIOS

La organización propuso publicar la fórmula de fijación de precios, reducir temporalmente el impuesto ad valorem ante determinadas alzas internacionales y establecer subsidios focalizados para el transporte público y de carga esencial.

Asimismo, trasladar a los consumidores las reducciones de los mercados internacionales y exhortó al presidente Luis Abinader y a las autoridades económicas a rendir cuentas y adoptar medidas para proteger a las familias y los sectores productivos.

La FP advirtió que estas alzas reducen el poder adquisitivo de las familias, encarecen el transporte y elevan los costos operativos de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los sectores productivos.

an/am/sp