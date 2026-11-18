NUEVA YORK.- El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, pidió a la comunidad internacional que asuma un papel más activo frente a la situación en Haití.

«República Dominicana no puede cargar sola con una crisis que supera sus capacidades y que exige una respuesta multilateral, con presencia, recursos y compromiso real de la comunidad internacional», afirmó.

Explicó que «no se trata de un enfrentamiento dominicano-haitiano, sino de una crisis de gobernabilidad, seguridad e institucionalidad dentro del propio Haití, que tiene consecuencias para toda la región».

En ese sentido, consideró que República Dominicana debe mantener la protección de su territorio y actuar con prudencia en la frontera.

Fernández fue entrevistado por Julio Herrera y Raymundo Aquino (El Ray Studios) en La Conciencia Podcast.

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