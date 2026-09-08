PHD enfrenta nueva denuncia por operaciones millonarias

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SANTO DOMINGO.- Juan Emilio Reyes Trejo depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una segunda denuncia contra Ramón Emilio Goris, presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD) para que sean investigadas distintas operaciones vinculadas al manejo de recursos de esa organización política.

La acción, depositada por el dirigente de la Región Noroeste del PHD, busca que el Ministerio Público examine la documentación depositada y determine si las operaciones señaladas se ajustan a las normas que regulan el manejo de fondos de las organizaciones políticas, así como las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

DOCUMENTOS BAJO INVESTIGACIÓN

Esta denuncia se suma a otra presentada previamente por el comunicador social Rafael Bolívar Santos Hernández, quien también acudió ante el Ministerio Público para solicitar una investigación sobre hechos relacionados con la administración de recursos del PHD.

Entre los elementos entregados a las autoridades figuran documentos relacionados con cuatro cheques que, en conjunto, ascienden a RD$7.5 millones, así como un certificado financiero por un monto similar.

Reyes Trejo también aportó otras documentaciones para sustentar su solicitud de investigación y permitir que las autoridades puedan verificar las operaciones señaladas.

CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO

A partir del depósito de la denuncia, corresponderá al Ministerio Público evaluar los documentos aportados, realizar las diligencias que considere pertinentes y establecer si existen elementos que justifiquen la apertura o continuación de una investigación formal.

Asimismo, las autoridades deberán determinar si de los hechos denunciados se desprende alguna responsabilidad administrativa o penal y, de ser así, quiénes pudieran resultar comprometidos.

Hasta el momento, la denuncia constituye una solicitud de investigación y no implica por sí misma que se haya establecido responsabilidad contra el presidente del PHD ni contra otras personas mencionadas en los documentos depositados.

an/am