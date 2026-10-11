Petróleo supera US$105 el barril ante tensiones Oriente Medio

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SANTO DOMINGO. – Los precios internacionales del petróleo mantienen este domingo una tendencia alcista en medio de la intensificación de las tensiones en Oriente Medio y los riesgos para el transporte marítimo de crudo, factores que aumentan la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial.

En las cotizaciones más recientes reportadas por Reuters, el barril de petróleo Brent, referencia internacional, alcanzó los US$105.48, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se situó en US$92.44. <Cite refs={[«turn487978news24»]}/>

CONFLICTO Y RIESGOS PARA EL SUMINISTRO

El comportamiento del mercado está vinculado a la escalada de las tensiones en Oriente Medio, incluidos los ataques atribuidos a los hutíes contra objetivos en Arabia Saudita y las agresiones contra embarcaciones que transportan petróleo.

Los incidentes registrados cerca de Omán y en el estrecho de Ormuz han elevado la inquietud sobre la seguridad de una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de hidrocarburos.

Cualquier interrupción prolongada en esa vía podría dificultar el transporte de crudo y derivados, presionar la oferta internacional y mantener la volatilidad de los precios. <Cite refs={[«turn487978news24″,»turn487978news25»]}/>

REPERCUSIONES PARA REPÚBLICA DOMINICANA

El aumento del petróleo representa un factor de presión para la economía dominicana, debido a la dependencia del país de las importaciones de combustibles y de los precios internacionales de los derivados.

Para la semana del 10 al 16 de octubre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso un aumento de RD$5 por galón en la gasolina premium y de RD$12 en el gasoil óptimo. En cambio, la gasolina regular, el gasoil regular, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural conservaron sus precios. <Cite refs={[«turn487978search2″,»turn487978search6»]}/>

El Gobierno destinó además RD$1,525.4 millones en subsidios para amortiguar el impacto de las alzas internacionales sobre los consumidores. <Cite refs={[«turn487978search8»]}/>

INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS

La evolución de los precios dependerá, entre otros factores, de la situación geopolítica, la seguridad de las rutas de transporte, los niveles de producción y la disponibilidad de suministros.

Aunque las cotizaciones internacionales influyen en el costo de los combustibles importados por República Dominicana, sus variaciones no se trasladan de manera automática ni inmediata al consumidor, ya que los precios locales se revisan semanalmente y pueden verse afectados por los subsidios gubernamentales.

of-am